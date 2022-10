Urządzenie EMIT zainstalowane na ISS okrąża Ziemię mniej więcej raz na 90 minut mapując swoim spektrometrem światowe źródła pyłu mineralnego. Dzięki niemu lepiej poznamy jaki wpływ ma pył na globalny klimat.

Mapowanie pyłu mineralnego

W lipcu tego roku rakieta SpaceX wyniosła na ISS wiele eksperymentów, a wśród nich urządzenie EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation), które ma przez rok pozostawać na pokładzie dokładnie mapując planetę pod kątem pochodzenia i przemieszczania się mas pyłu mineralnego. Urządzenie lokalizuje źródła pyłów i określa ich skład aby określić wpływ pozostającej w atmosferze chmury pyłu na pogodę i warunki klimatyczne na Ziemi.

Do tej pory naukowcy pracujący z EMIT z ramienia NASA Jet Propulsion Laboratory stworzyli mapy dzięki którym testują dokładność przyrządu. Jest to kluczowy pierwszy krok przed kolejnymi szerzej zakrojonymi badaniami. Detektor jest niezwykłym urządzeniem na temat którego tak wypowiedział się Robert Green, jeden z głównych badaczy biorących udział w projekcie:

Dekady temu, gdy byłem na studiach magisterskich, zebranie pojedynczego widma z próbki geologicznej w laboratorium zajmowało 10 minut. Spektrometr EMIT mierzy 300 tys. widm na sekundę i to w najwyższej możliwej jakości.

Jaki wpływ ma pył na klimat?

Dzięki danym z EMIT otrzymamy lepszy wgląd w skomplikowane procesy ogrzewania się i chłodzenia Ziemi. Rola zawieszonego w atmosferze pyłu jest bardzo istotna w kształtowaniu się klimatu na błękitnym globie.

W suchych obszarach lądowych naszej planety, w warunkach silnych wiatrów, powierzchniowy pył mineralny - małe cząsteczki pozostałe po skałach rozdrobnionych w procesie wietrzenia i wymywania, zazwyczaj jest wyrzucany do atmosfery, by tam wchodzić w interakcje. Obłoki pyłu pochłaniają lub rozpraszają światło, które ogrzewa lub chłodzi atmoscerę w tym regionie; odgrywają rolę w tworzeniu się chmur będąc podstawą do ich kondensacji; w praktyce zmieniają chemię całej atmosfery co prowadzi do kolejnych procesów pośród mas powietrza.

Następnie część tego pyłu opada spowrotem na powierzchnię. Jeśli zostanie zdeponowana w oceanie staje się składnikami odżywczymi i może powodować zakwity glonów i wpływać na ekosystemy wodne. Jeśli trafią na depozyt lądowy w rodzaju lasu deszczowego, stanowią ważny element nawozu dla żyjących tam roślin. A jeśli na przykład pył osiądzie na śniegu to w istotny sposób przyspiesza jego topnienie, co ma wpływ zarówno na ilość odbijanych spowrotem w kosmos promieni słonecznych, jak i powstanie nowych zasobów słodkiej wody w stanie ciekłym. Cykl obiegu pyłu w przyrodzie jest równie ważny jak inne o których uczymy się w szkole, jak cykl obiegu wody czy energii, po prostu jest to najmniej poznany i najbardziej niezwykły z nich.

Jak mapuje EMIT?

Na głównym zdjęciu artykułu możecie zobaczyć schemat miejsc zmapowanych przez EMIT do tej pory. Czerwonym prostokątem oznaczono obszar w odludnej części Sahary, w południowo-zachodnej Libii. Powiększony wycinek przedstawia fragment terenu znajdujący się około 800 kilometrów na południe od Trypolis.

Na głównym obrazie mamy rzeczywiście fragment libijskiego terenu, zaś panele boczne przedstawiają spektralne odciski palców dla każdego z punktów na obrazie. Dzięki spektrometrowi wykryto tam kaolinit oraz dwa tlenki żelaza, getyt i hematyt, które pochłaniają ciepło. Wygląda zatem, że Sahara stygnie dzięki wiszącemu nad nią obłokowi pyłów.

Źródło: NASA.gov