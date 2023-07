Znalezienie odpowiedniego upominku to często nie lada wyzwanie. Zawsze można zdecydować się na kartę prezentową. Badania przeprowadzone przez Empik sugerują, że to dość popularne rozwiązanie.

Research wykazał, że aż 3/4 osób przynajmniej raz kupiło kartę prezentową. W sumie to jest to zawsze trafiony podarunek, niezależnie od okoliczności.

Gdy nie mamy pomysłu

Co najmniej kilka razy w roku stajemy przed wyzwaniem wyboru upominku. Okazji nie brakuje. Spośród osób zapytanych przez Empik ponad połowa (54 procent) uważa, że giftcard rozwiązuje największy problem w tym przypadku, jakim jest ewentualność zakupienia nietrafionego podarku.

Zdaniem niektórych taki prezent to też najlepsza opcja wtedy, gdy nie kompletnie nie mamy pomysłu na zakup (30 procent wskazań) lub nie znamy osoby obdarowywanej (25 procent).

Na każdą okazję

Dane potwierdzają, że Polacy korzystają z kart prezentowych coraz częściej. W samym Empiku, który upowszechnia takie rozwiązanie już od kilkunastu lat, sprzedaż giftcardów w ostatnim roku wzrosła o ponad 30 procent.

Jako najpopularniejsze okazje do zakupu takiego upominku respondenci wskazują urodziny i imieniny (89 procent). Co trzeci badany wręczył komuś kartę jako prezent pod choinkę, a prawie 20 procent – w ramach podziękowań. Uczniowie kupują też giftcardy na Dzień Nauczyciela lub na koniec roku szkolnego. Co dziesiąty respondent postawił na taką opcję, wybierając się na parapetówkę.

Na ostatnią chwilę

Empik oferuje zakup eKarty. Sieć podkreśla, że taki prezent nabędziemy szybko i nawet w ostatniej chwili, a cyfrowa forma pozwala obdarować kogoś również na odległość. Wystarczy wybrać wariant dopasowany graficznie i wysłać prezent mailem. Warto pamiętać, że eKarta jest ekologicznym wyborem, bo ogranicza zużycie plastiku.

W Empiku eKarty mają wartości od 30 do 700 zł. Występują w wersjach dopasowanych do najpopularniejszych okazji: urodzin, świąt, rocznic, narodzin czy wieczorów panieńskich. Prezent jest gotowy do przekazania niemal natychmiast, a osoba obdarowana może go wykorzystać w ciągu 12 miesięcy na zakupy online w sieci.

źródło: materiały prasowe