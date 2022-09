Użytkownicy Empik Premium mają powody do radości. Do końca tego tygodnia mogą kupić tysiące produktów w niższych cenach. Promocja obejmuje 20 kategorii, w tym elektronikę, AGD oraz książki i muzykę.

Empik Premium Week - atrakcyjne rabaty na elektronikę

Usługa Empik Premium to dobry sposób na to, by zaoszczędzić trochę pieniędzy, szczególnie podczas specjalnych promocji. Kolejna odsłona Empik Premium Week przynosi użytkownikom wyjątkowe oferty, z których skorzystać można zarówno online, jak i stacjonarnie w salonach.

W kategorii elektronika obniżone zostały ceny między innymi takich produktów, jak:

GOOGLE Chromecast 4.0.,

czytnik PocketBook InkPad 3 ,

, laptopy i sprzęt biurowy, np. HP Pavilion lub urządzenia wielofunkcyjne EPSON,

aparat Instax ,

, głośniki i słuchawki, np. głośniki bezprzewodowe JBL GO ESSENTIAL, JBL Charge5, Sony Power audio BT MHC-V43D.

smartfony i smartwatche, np. SAMSUNG Galaxy Watch 4 lub SAMSUNG Galaxy S22 Ultra (rabaty do 15%)

Hity dnia

Empik Premium Week oferuje również rabaty na produkty z kategorii sport (np. opaski i zegarki sportowe w cenie niższej do 40%), AGD, motoryzacja, zabawki i wiele innych. Codziennie pojawiają się również hity dnia - limitowane oferty wybrane ze wszystkich dostępnych artykułów. Warto je śledzić - nowa pula dodawana jest o godzinach 10:00 oraz 16:00. W tym wypadku promocja obowiązuje przez 24 godziny lub do wyczerpania zapasów.

Empik Premium Week potrwa do 18.09, zatem lepiej się pospieszyć.

Skorzystacie z oferty? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Prowly