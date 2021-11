Kolejny tydzień, kolejne darmoszki do odebrania na Epic Games Store. Tym razem Epic idzie na ilość i do zgarnięcia są aż trzy produkcje.

Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION oraz Never Alone do odebrania za darmo

Na platformie Epic Games Store od wczoraj od godziny 17:00 można odebrać aż trzy darmowe gry. Co to za tytuły? Guild of Dungeoneering to gra fabularna typu dungeon crawler z turową walką oraz mechaniką gry karcianej. KID A MNESIA EXHIBITION to gra eksploracyjna, stworzona na podstawie albumów zespołu Radiohead – Kid A i Amnesiac. Z kolei Never Alone to platformowa gra przygodowa, opracowana przez studio Upper One, która opiera się na opowieściach rdzennej ludności Alaski. Promocja standardowo kończy się 25 listopada.

The Hunter: Call of the Wild do odebrania za tydzień

W przyszłym tygodniu na platformie zostanie udostępniona gra The Hunter: Call of the Wild oraz pakiet Epic Welcome Pack do gry Antstream Arcade. TheHunter: Call of the Wild to symulator łowiectwa. Oferuje najbardziej wciągające doświadczenie związane z łowiectwem, a także świat tętniący życiem, pełen dzikich zwierząt. Gra gwarantuje złożone i realistyczne zachowania zwierząt oraz różnorakie misje. Fajnym dodatkiem jest możliwość gry wieloosobowej.

Co sądzicie o grach rozdawanych przez pana Epica? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Epic Games Store