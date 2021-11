Jeśli nie graliście nigdy w Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory, jest okazja do sprawdzenia tego świetnego tytułu sprzed lat.

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory do pobrania

Od dłuższego czasu spekuluje się o nowej grze z serii Tom Clancy's Splinter Cell. Jest szansa, że rzeczywiście doczekamy się jej zapowiedzi, niemniej póki co skończyło się jedynie na gościnnych występach Sama Fishera w Ghost Recon: Wildlands. Dziś temat Tom Clancy's Splinter Cell powraca, ale tym razem będzie to mały powrót do przeszłości.

W ramach świętowania 35. urodzin, Ubisoft systematycznie rozdaje prezenty. Ostatnio można było zgarnąć Assassin's Creed Chronicles Trilogy, a teraz za darmo dostępny jest Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory (również w wersji PC). To trzecia z głównych odsłon serii, która swojego czasu zebrała świetne recenzje (średnia ocen przekroczyła 90%). Aktualnie z pewnością nie można mówić tu o kuszącej grafice, ale warto przymknąć na nią oko, bo inne elementy wciąż są w stanie sprawić, że zabawa będzie dobra. Osoby, które nie mają Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory w swojej kolekcji mogą skorzystać z promocji do 25 listopada do godziny 15:00 naszego czasu.

Gry od Ubisoftu taniej z okazji Black Friday

Będąc już przy omawianym producencie i wydawcy można też wspomnieć o innej przygotowanej przez niego akcji. Mowa o wyprzedaży z okazji Black Friday. Potrwa do 29 listopada, a rabaty sięgają maksymalnie 80%. Obowiązują w oficjalnym sklepie Ubisoftu. Poniżej kilka wybranych ofert.

