GeForce RTX 3090 Ti to karta dla prawdziwych entuzjastów - mocarna i prądożerna. Firma EVGA przygotowała tutaj wyjątkową propozycję – w zestawie z topowym modelem producent dorzuca zasilacz… o mocy 1600 W!

Mowa o modelu EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N Hybrid Gaming, który został zaprojektowany z myślą o podkręcaniu (również tym ekstremalnym) – przy projektowaniu karty swoje „trzy grosze” dorzucił Vince „K|NGP|N” Lucido, czyli jeden z najbardziej utytułowanych overclockerów na świecie.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N – karta dla prawdziwych entuzjastów

Model EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N Hybrid Gaming bazuje na przeprojektowanej, 14-warstwowej płytce drukowanej, na której znalazł się układ graficzny Nvidia Ampere GA102 z 10 752 rdzeniami CUDA oraz 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Dodatkowym atutem jest mocna, 24-fazowa sekcja zasilania oraz dwa 16-pinowe gniazda zasilania (można tutaj zastosować opcjonalny adapter EVGA PowerLink 52u, który poprawi cyrkulację powietrza w obudowie).

Standardowo kartę wyposażono w hybrydowe chłodzenie (stąd nazwa). Na laminacie zamontowano spory, miedziany radiator z wentylatorem, a ciepło z układu graficznego odprowadza zestaw AiO z chłodnicą w rozmiarze 360 mm (zainstalowano na niej trzy wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB LED).

Karta jest sporych rozmiarów, ale można tutaj wykorzystać EVGA eLeash – dodatkowe trzymadełko mocowane do obudowy komputera. Ciekawostką jest też odchylany wyświetlacz OLED, na którym można wyświetlać informacje diagnostyczne o sprzęcie.

Model K|NGP|N Hybrid Gaming pracuje z fabrycznie podniesionymi zegarami rdzenia (z 1860 do 1930 MHz w trybie Boost). Karta została została przystosowana do ekstremalnego podkręcania i bicia rekordów wydajności. Overclockerzy powinni docenić dodatkowe kości BIOS (także do trybu LN2), a także punkty pomiarowe napięć Probe-IT i możliwość podłączenia zewnętrznego panelu EVGa EVBot.

Poniżej możecie zobaczyć prezentacje modelu K|NGP|N Hybrid Gaming z kanału overclockera Luumi:

Specyfikacja karty graficznej EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N

układ graficzny: Nvidia Ampere GA102

rdzenie CUDA: 10 752

taktowanie rdzenia: 1930 MHz (OC)

pamięć VRAM: 24 GB GDDR6X 384-bit

taktowanie pamięci: 21 000 MHz

wyjścia wideo: HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a

zasilanie: 2x 16-pin

chłodzenie: AiO 360

GeForce RTX 3090 Ti - w zestawie producent dorzuca zasilacz

Model EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N Hybrid Gaming to jedna z topowych wersji RTX-a 3090 Ti. Mówimy jednak o specjalnej konstrukcji dla wąskiego grona odbiorców - karta powinna zainteresować entuzjastów i overclockerów, którzy pasjonują się biciem rekordów wydajności.

Niestety, to również jedna z najdroższych wersji RTX-a 3090 Ti - karta została wyceniona na 2500 dolarów (!). W zestawie producent dorzuca zasilacz EVGA SuperNOVA 1600 P2 o mocy 1600 W, więc nie trzeba więc się martwić o źródło zasilania sprzętu (i to nawet przy ekstremalnym OC).

Źródło: EVGA, YouTube @ Luum, Vince Lucido