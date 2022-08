We wrześniu odbędzie się pokaz Disney & Marvel Games Showcase. Rozkład jazdy pozostaje zagadką, ale powinno być naprawdę ciekawie.

Zapowiedziano pokaz gier od Disney i Marvela

Disney i Marvel nie wymagają bliższego przedstawiania. Wasze pierwsze skojarzenie w ich przypadku to filmy i seriale? Nie ma w tym nic zaskakującego, ale nie można zapominać, że w obydwu przypadkach często puszczane są oczka do graczy i właśnie tak będzie w omawianym przypadku.

Disney & Marvel Games Showcase to bardzo wymowny tytuł. Wiadomo, że pokaz przyniesie prezentacje i zapowiedzi gier. Jakich konkretnie przekonamy się 9 września o godzinie 22:00 polskiego czasu.

Disney & Marvel Games Showcase - zaproszenie na transmisję

Co zobaczymy podczas Disney & Marvel Games Showcase?

Dokładnego rozkładu jazdy nie przedstawiono. Wiadomo, że będziemy mieli okazję zobaczyć zapowiedzi nowych produkcji, a także prezentacje tych, o których wiadomo już od pewnego czasu. Niewykluczona również dodatkowa zawartość do gier wydanych w ostatnim czasie.

Pokazana zajawka Disney & Marvel Games Showcase sugeruje, że należy oczekiwać Disney Dreamlight Valley, Marvel’s Midnight Suns, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Avatar: Frontiers of Pandora i gry z Obcym w roli głównej. Pojawić ma się również gra przygotowywana przez studio Skydance New Media pod okiem Amy Hennig.

Czy to wszystko? Oby nie i raczej nie. Lista pojawiających się domysłów jest jeszcze bardziej okazała. No ale skoro sami organizatorzy zapowiadają niespodzianki, to nic dziwnego. Mogłyby pojawić się też tak smakowite kąski jak Indiana Jones od Lucasfilm Games, Bethesda i Machine Games, Star Wars Jedi: Ocalały czy rozwijane przez Insomniac Games Marvel’s Spider-Man 2 i Marvel's Wolverine.

Zresztą, każdy z graczy mógłby tu stworzyć swoją listę życzeń, bo gier powiązanych z Disney i Marvel powstaje mnóstwo. Co chcielibyście zobaczyć na Disney & Marvel Games Showcase?

Źródło: Marvel Entertainment, foto: ubisoft