1 lipca na rynku zadebiutuje gra F1 22. Już dziś możemy jednak obejrzeć premierowy zwiastun i zapoznać się z opiniami pierwszych recenzentów.

Zobacz premierowy zwiastun F1 22

Gra F1 22 to najnowsza odsłona serii kierowanej do miłośników Królowej Sportów Motorowych. Oferuje im pełny kalendarz tego sezonu, wszystkie tegoroczne zespoły i ich bolidy oraz możliwość wcielenia się w każdego z dwudziestu kierowców z aktualnej stawki. To też rozbudowany tryb kariery i wiele innych form rozgrywki (między innymi split-screen i kreator własnego teamu). Świetną zapowiedzią tego wszystkiego jest najnowszy, premierowy zwiastun gry. Obejrzyj go już teraz:

Pierwsze recenzje F1 22 – pozytywnie albo wcale

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje gry F1 22. Wyjątkowo krytycy są raczej zgodni w swoich opiniach – wśród ocen dominują ósemki, co pozwala wierzyć w to, że faktycznie najnowsza odsłona rozwijanej przez ekipę Codemasters serii po prostu daje radę.

Już poprzednie części reprezentowały bardzo wysoki poziom, a F1 22 podtrzymuje dobrą passę. Z recenzji wynika, że wyścigi są zarówno satysfakcjonujące i wymagające. Nikt nie ma większych zarzutów ani do modelu jazdy, ani konsturkcji weekendu wyścigowego, ani nawet sztucznej inteligencji, która doczekała się sporych poprawek w tej odsłonie.

Co zaś się tyczy największej nowości, czyli trybu F1 Life, to… najlepiej go po prostu pominąć. Nie wnosi właściwie niczego do rozgrywki, ale też niczego nie komplikuje, więc recenzenci sugerują, by po prostu o nim nie myśleć. A tak prezentują się ich oceny:

F1 22 zadebiutuje 1 lipca – na konsolach i pecetach

W F1 22 zagramy na konsolach PlayStation i Xboksach tej i poprzedniej generacji oraz – oczywiście – na komputerach. Zalecana konfiguracja zakłada procesor na poziomie Intel Core i5 9600K, 16 GB pamięci RAM i kartę graficzną pokroju GeForce GTX 1660 Ti (chyba że zależy ci na ray tracingu – wtedy nie obejdzie się bez układu takiego jak RTX 3070).

Źródło: EA, Codemasters, Steam