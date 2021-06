Wedle nieoficjalnych doniesień, Facebook pracuje nad swoim pierwszym smartwatchem. Póki co publikowane są szczątkowe, ale intrygujące informacje na temat jego prawdopodobnej specyfikacji.

Facebook chce trafić na Wasze nadgarstki

Biorąc pod uwagę szeroko pojętą branżę technologiczną, Facebook jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm. Niektórzy mogą kojarzyć ją głównie z portalem społecznościowym o tej samej nazwie oraz towarzyszącym mu komunikatorem Messenger. Co bardziej zagłębieni w temat wiedzą, że Facebook prowadzi biznes na zdecydowanie szerszą skalę. W głównej mierze koncentruje się na różnego rodzaju usługach i portalach, ale nie od dziś spogląda również w stronę sprzętu.

Można przypomnieć tu chociażby o zakupie Oculus VR czy nieudanych próbach delikatnego badania rynku smartfonów przy pomocy HTC Myst, co miało miejsce jeszcze w 2013 roku. Teraz, wedle źródeł redakcji The Verge trwają prace nad pierwszym smartwatchem z logo Facebook. Ma być to zdecydowanie bardziej przemyślana inwestycja.

Smartwach Facebook z dwiema kamerkami

Trudno oczekiwać, iż na dzień dobry zostaniemy zasypani większą dawką konkretów. The Verge sugeruje jednak, iż Facebook chce wydać urządzenie zauważalnie odbiegające od konkurentów. Wyróżniać ma się przede wszystkim dwiema wbudowanymi kamerkami. Jedna (frontowa) byłaby dedykowana do wideorozmów, a druga (tylna) o lepszych parametrach do wykonywania zdjęć czy rejestrowania filmów. Tu ważna adnotacja, iż ta druga miałaby pracować po odłączeniu ekranu od reszty konstrukcji. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zastąpić smartfona i pozwalać na łatwe publikowanie zdjęć czy filmów na portalach należących do Facebooka, których jest przecież całkiem sporo.

Pytanie, czy faktycznie byłoby to wygodne? Póki co można gdybać, ale wątpliwości nie brakuje. Niektórzy będą je mieć zapewne również co do prywatności, Facebook nie może pochwalić się w tym kontekście dobrą prasą.

Premiera już w przyszłym roku?

Podobno podjęto już współpracę z operatorami sieci bezprzewodowych w USA w celu obsługi łączność LTE i tym samym zadbania o brak konieczności parowania omawianego urządzenia ze smartfonem. Wedle The Verge, Facebook mocno monitoruje sektor wearbles już od dłuższego czasu, brał nawet pod uwagę przejęcie Fitbit. Jak wiemy, finalnie zrobiło to Google. Autorski smartwatch ma pojawić się na rynku latem przyszłego roku, w cenie około 400 dolarów.

Możliwe, że dość szybko powyższe rewelacje zostaną zweryfikowane. Póki co rzecznik prasowy firmy odmówił komentarza.

Źródło: theverge