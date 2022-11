Wystartował kolejny sezon atrakcji w Fall Guys. Tym razem trafimy do podwodnego miasta, by zbadać Tajemnice Głębin.

Zagraj w Fall Guys: Tajemnice Głębin, …ale najpierw zobacz zwiastun

Wczoraj popołudniu zwariowani bohaterowie skorzystali z otworzonego tunelu czasoprzestrzennego – wrócili z kosmosu, aby odkryć sekrety kryjące się w podwodnej części swojego świata. Słowem: w Fall Guys wystartował trzeci sezon zatytułowany Tajemnice Głębin. Już teraz zobacz jego oficjalny zwiastun…

Co przynosi 3. sezon Fall Guys?

Trzeci sezon to między innymi wydarzenie „Bierzmy się za Krakena” (w którym za wykazywanie się zręcznością zgarniemy furę gadżetów) i pięć nowych Rund:

„Wybuchowa Atlantyda” z wybuchającymi kulami,

„Rącze Obręczowisko” na gigantycznym śliskim torze,

„Puzzlowa Ścieżka” z ciągle zmieniającymi się labiryntami,

„Prędki Ślizg”, w którym każdy odkryje swoją drogę do wygranej

oraz „Krakenowy Slam”, gdzie zapoluje na nas głowonóg z gigantycznymi mackami.

„W tym sezonie zbadasz zaginione miasto w głębinach! Te rozpadające się tory wymagają naprawy, więc przygotuj się na unikanie niebezpieczeństw z głębin, w tym dziwnych przeszkód i macek potężnego krakena! Dawni mieszkańcy miasta zbudowali również kolosalne zjeżdżalnie pokryte mazią, więc skocz do nich, aby szybko, ale ryzykownie dotrzeć do mety, a następnie ścigaj się z czasem w nowych show Najszybszy czas, obejmujących próby Najszybszy czas, w których możesz wziąć udział przez cały sezon – od piątku do niedzieli” – dodaje wydawca.

Jest też nowa przepustka sezonowa

Oczywiście nie mogło zabraknąć te nowej przepustki sezonowej. Znajdziesz w niej przeszło setkę nowych poziomów. Wśród strojów, emotek, cieszynek i innych elementów do odblokowania pojawiły się elementy nawiązujące do SpongeBoba Kanciastoportego, Fasolkowego Dovahklina czy Ultramana.

Źródło: Epic Games