Ekipa PlayStation Studios ponownie rozpieszcza pecetowców, spełniając ich marzenia o pograniu w największe konsolowe hity. Po Horizon: Zero Dawn, God of War, Spider-Manie i serii Uncharted nadszedł czas na pewną uroczą platformówkę.

Sackboy: Wielka przygoda – to kolejny hit PlayStation na PC

Sackboy: Wielka przygoda to kolejna gra z katalogu PlayStation, która już niebawem trafi na pecety. Zbierająca dobre recenzje platformówka 3D, która w 2020 roku ukazała się na PlayStation 5 i PS4, ma zadebiutować w sklepach Epic Games i Steam już pod koniec przyszłego miesiąca. Dokładnie: 27 października.

Wprawdzie nie otrzymaliśmy żadnej informacji prasowej od Sony, ale potwierdzający ten fakt zwiastun pojawił się na oficjalnym kanale latynoamerykańskiego oddziału PlayStation. I z tym właśnie materiałem na chwilę cię zostawiam…

Zobacz zwiastun zapowiadający grę Sackboy: Wielka przygoda na PC

Co zaoferuje pecetowa wersja gry Sackboy: Wielka Przygoda?

Opracowana przez studio Sumo Digital gra Sackboy: Wielka przygoda jest spin-offem serii LittleBigPlanet i sporo czerpie z niej nie tylko w kontekście bohaterów, ale też mechaniki rozgrywki. Nasz Maciej nie miał oporów, by polecić ją w swoim przewodniku pod tytułem Gry, w które trzeba zagrać po zakupie PlayStation 5.

Lada chwila będzie można pograć w nią także na pecetach i wygląda na to, że twórcy postarali się o to, by sprostać wymaganiom „komputerowców”. Możemy liczyć na pełną kompatybilność z ultrapanoramicznymi monitorami, zaawansowane ustawienia graficzne, obsługę Nvidia DLSS i VRR oraz rozdzielczość 4K i płynność dochodzącą do 120 klatek na sekundę.

Sony ma tego więcej. Pozostaje tylko czekać

Na tym nie koniec przenosin z PlayStation na komputery. Już niebawem w pecetowej wersji zadebiutuje The Last of Us Part I, a nieoficjalnie mówi się, że mogą do niej dołączyć jeszcze gry Returnal, Ghost of Tsushima czy Demon’s Souls.

