Lubisz gdy bohaterowie znani z jednych gier trafiają do drugich? W takim razie koniecznie czytaj dalej. Na gościnne występy wybierają się: Kratos z God of War i Doom Slayer we własnej osobie.

Kratos będzie siał spustoszenie w grze Fortnite…

Najbliższe aktualizacje gry Fortnite przyniosą kilka ciekawostek, a jedną z nich będzie postać Kratosa – głównego bohatera serii God of War. Wściekły zabójca bogów będzie dostępny już wkrótce i biorąc pod uwagę fakt, że zapowiada go akurat Sony, można się domyślać, że trafi on wyłącznie do graczy z konsolami PlayStation 5 i PlayStation 4. Nie wiadomo jednak, kiedy nastąpi premiera, ani w jaki sposób będzie można zdobyć skórkę Kratosa.

Kratos will be a skin soon! (Reposted for a better image) pic.twitter.com/S6lgYMcGJR — HYPEX (@HYPEX) December 2, 2020

… a Doom Slayer – w Fall Guys

Niezwykłego i zarazem niespodziewanego gościa doczeka się również jeden z tegorocznych megahitów świata gier, mianowicie Fall Guys. Tym gościem będzie konkretnie Doom Slayer, czyli nieustraszony łowca demonów, wycierający nimi podłogi już od prawie trzech dekad. Wiemy, że zadebiutuje w postaci skórki za 10 Koron (5 Koron za górę i 5 Koron za dół), ale podobnie jak w przypadku Kratosa w Fortnite nie wiemy, kiedy dokładnie pojawi się w grze.

D O O M https://t.co/sEFGL9qT6o — DOOM (@DOOM) December 2, 2020

W jednym i drugim przypadku gościnne występy nie są niczym zaskakującym, ale sam dobór bohaterów może tym razem intrygować. Czy twórcom udało się trafić w twój gust i znajdziesz jedną ze swoich ulubionych postaci w innej spośród swoich ulubionych gier?

Źródło: VG247, Polygon, SlashGear, PCGamer

