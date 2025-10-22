Tom od TomTom. Małe urządzenie poprawi komfort jazdy

TomTom wkracza na polski rynek z nowymi rozwiązaniami dla kierowców: urządzeniem Tom by TomTom i darmową aplikacją TomTom app, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo jazdy dzięki aktualnym informacjom o ruchu i zagrożeniach na drodze.

W codziennej jeździe kierowcy coraz częściej korzystają nie tylko z wideorejestratorów, ale też z dodatkowych urządzeń, które na bieżąco informują o sytuacji na drodze i ostrzegają przed zagrożeniami. Takie rozwiązanie zwiększają bezpieczeństwo i sprawiają, że podróż staje się bardziej komfortowa, zarówno w mieście, jak i poza nim.

Firma TomTom wprowadza na polski rynek nowe urządzenie – Tom by TomTom – które ma ułatwić codzienną jazdę.

Tom by TomTom

Tom by TomTom ostrzega kierowców o fotoradarach, zagrożeniach i sytuacjach drogowych, wykorzystując diody LED i sygnały dźwiękowe. Urządzenie działa automatycznie po rozpoczęciu jazdy, nie wymaga planowania trasy ani dodatkowych ustawień.

Dużym atutem ma być prosta obsługa Toma. Kierowca otrzymuje jedynie istotne alerty, bez zbędnych rozpraszających elementów – urządzenie nie posiada ekranu ani komunikatów głosowych. Alerty przesyłane są w czasie rzeczywistym z aplikacji TomTom, a informacje pochodzą również od społeczności kierowców w Europie, dostępne bez dodatkowej subskrypcji.

Tom by TomTom został wyceniony na 349 zł. Urządzenie pojawi się w sprzedaży na stronie producebnta oraz w dużych sklepach z elektroniką. Niedługo sprzęt trafi do naszej redakcji, więc będziemy mogli opisać wrażenia z jego użytkowania.

TomTom app

Urządzenie uzupełnia aplikacja TomTom app, oferując szczegółową nawigację i aktualne informacje o trasach, korkach oraz ograniczeniach prędkości. Mapy TomTom są stale aktualizowane i obejmują dane zarówno z Europy, jak i Ameryki Północnej.

Dzięki sieci ponad 600 milionów urządzeń z technologią TomTom, firma gromadzi codziennie miliardy danych o ruchu drogowym, co pozwala na dynamiczne wyznaczanie tras i dostarczanie precyzyjnych informacji o warunkach na drogach.

Aplikacja TomTom app jest dostępna do pobrania bezpłatnie na systemy Android i iOS.