AMD szykuje nowe procesory X3D. Wielu czeka na ten sprzęt

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
AMD pracuje nad nowymi modelami procesorów z serii Ryzen 9000 wyposażonymi w technologię 3D V-Cache. Z informacji udostępnionych przez użytkownika chi11eddog z serwisu X wynika, że producent planuje wprowadzenie dwóch jednostek: Ryzen 7 9850X3D oraz Ryzen 9 9950X3D2.

Procesory z serii Ryzen 9000X3D cieszą się ogromną popularnością wśród graczy, co znajduje potwierdzenie w ich znakomitych osiągach. Niedawno mieliśmy okazję przetestować modele Ryzen 7 9800X3DRyzen 9 9950X3D, które imponują wydajnością w zadaniach obliczeniowych, a dzięki rozbudowanej pamięci podręcznej oferują również doskonałe rezultaty w grach.

Wygląda na to, że producent zamierza kontynuować ten kierunek, przygotowując ulepszone wersje swoich procesorów. Wzmianki o nowych modelach Ryzen 9000X3D pojawiały się już wcześniej, jednak teraz użytkownik chi11eddog z serwisu X ujawnił więcej szczegółowych informacji na temat nadchodzących układów.

AMD Ryzen 7 9850X3D

Ryzen 7 9850X3D ma być następcą popularnego modelu Ryzen 7 9800X3D – też zaoferuje 8 rdzeni i 16 wątków Zen 5, a także 96 MB pamięci podręcznej – 32 MB pamięci L3 wzbogacone o 64 MB pamięci 3D V-Cache. Główna różnica ma sprowadzać się do wyższego taktowania w trybie Boost. 

Nowy procesor teoretycznie ma szansę odnieść podobny sukces jak standardowy Ryzen 7 9800X3D. W założeniu powinien oferować nieco wyższą wydajność, jednak kluczowym czynnikiem okaże się jego cena. Zwykły Ryzen 7 9800X3D coraz częściej pojawia się w bardzo atrakcyjnych ofertach, dlatego wielu graczy może wybrać nie najnowszy i minimalnie słabszy, lecz bardziej opłacalny model.

ModelAMD Ryzen 7 7800X3DAMD Ryzen 7 9800X3DAMD Ryzen 7 9850X3D
GeneracjaZen 4Zen 5Zen 5
Rdzenie/wątki8/168/168/16
Taktowanie/Boost4,2/5,0 GHz4,7/5,2 GHz4,7/5,6 GHz
Pamięć L28x 1 MB8x 1 MB8x 1 MB
Pamięć L396 MB96 MB96 MB
Współczynnik TDP120 W120 W120 W
Obecna cena1500 zł2000 zł?

Ryzen 9 9950X3D2 

Procesor, tak jak 9950X3D, również zostanie wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki oparte na architekturze Zen 5, jednak tym razem dodatkowa pamięć podręczna ma trafić do obu jąder krzemowych. Łącznie układ ma dysponować aż 192 MB pamięci podręcznej, a jego TDP wyniesie 200 W. 

Wielu użytkowników czekało na procesor z „podwójną dawką” pamięci podręcznej 3D V-Cache. Na razie jednak nie wiadomo, jak jednostka wypadnie w praktyce — czy większa ilość cache faktycznie przełoży się na zauważalny wzrost wydajności. Nie jest również znana potencjalna cena układu, choć można się spodziewać, że będzie wyraźnie wyższa niż w przypadku standardowego Ryzena 9 9950X3D. Zwiększony współczynnik TDP wskazuje na wyższy pobór mocy (i większe wymagania względem chłodzenia).

ModelAMD Ryzen 9 7950X3DAMD Ryzen 9 9950X3DRyzen 9 9950X3D2
GeneracjaZen 4Zen 5Zen 5
Rdzenie/wątki16/3216/3216/32
Taktowanie/Boost4,2/5,7 GHz4,3/5,7 GHz4,3/5,6 GHz
Pamięć L216x 1 MB16x 1 MB16x 1 MB
Pamięć L332 + 96 MB32 + 96 MB96 + 96 MB
Współczynnik TDP120 W170 W200 W
Obecna cena2500 zł3000 zł?

