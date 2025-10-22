AMD szykuje nowe procesory X3D. Wielu czeka na ten sprzęt

AMD pracuje nad nowymi modelami procesorów z serii Ryzen 9000 wyposażonymi w technologię 3D V-Cache. Z informacji udostępnionych przez użytkownika chi11eddog z serwisu X wynika, że producent planuje wprowadzenie dwóch jednostek: Ryzen 7 9850X3D oraz Ryzen 9 9950X3D2.

Procesory z serii Ryzen 9000X3D cieszą się ogromną popularnością wśród graczy, co znajduje potwierdzenie w ich znakomitych osiągach. Niedawno mieliśmy okazję przetestować modele Ryzen 7 9800X3D i Ryzen 9 9950X3D, które imponują wydajnością w zadaniach obliczeniowych, a dzięki rozbudowanej pamięci podręcznej oferują również doskonałe rezultaty w grach.

Wygląda na to, że producent zamierza kontynuować ten kierunek, przygotowując ulepszone wersje swoich procesorów. Wzmianki o nowych modelach Ryzen 9000X3D pojawiały się już wcześniej, jednak teraz użytkownik chi11eddog z serwisu X ujawnił więcej szczegółowych informacji na temat nadchodzących układów.

AMD Ryzen 7 9850X3D

Ryzen 7 9850X3D ma być następcą popularnego modelu Ryzen 7 9800X3D – też zaoferuje 8 rdzeni i 16 wątków Zen 5, a także 96 MB pamięci podręcznej – 32 MB pamięci L3 wzbogacone o 64 MB pamięci 3D V-Cache. Główna różnica ma sprowadzać się do wyższego taktowania w trybie Boost.

Nowy procesor teoretycznie ma szansę odnieść podobny sukces jak standardowy Ryzen 7 9800X3D. W założeniu powinien oferować nieco wyższą wydajność, jednak kluczowym czynnikiem okaże się jego cena. Zwykły Ryzen 7 9800X3D coraz częściej pojawia się w bardzo atrakcyjnych ofertach, dlatego wielu graczy może wybrać nie najnowszy i minimalnie słabszy, lecz bardziej opłacalny model.

Model AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9850X3D Generacja Zen 4 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 4,2/5,0 GHz 4,7/5,2 GHz 4,7/5,6 GHz Pamięć L2 8x 1 MB 8x 1 MB 8x 1 MB Pamięć L3 96 MB 96 MB 96 MB Współczynnik TDP 120 W 120 W 120 W Obecna cena 1500 zł 2000 zł ?

Ryzen 9 9950X3D2

Procesor, tak jak 9950X3D, również zostanie wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki oparte na architekturze Zen 5, jednak tym razem dodatkowa pamięć podręczna ma trafić do obu jąder krzemowych. Łącznie układ ma dysponować aż 192 MB pamięci podręcznej, a jego TDP wyniesie 200 W.

Wielu użytkowników czekało na procesor z „podwójną dawką” pamięci podręcznej 3D V-Cache. Na razie jednak nie wiadomo, jak jednostka wypadnie w praktyce — czy większa ilość cache faktycznie przełoży się na zauważalny wzrost wydajności. Nie jest również znana potencjalna cena układu, choć można się spodziewać, że będzie wyraźnie wyższa niż w przypadku standardowego Ryzena 9 9950X3D. Zwiększony współczynnik TDP wskazuje na wyższy pobór mocy (i większe wymagania względem chłodzenia).