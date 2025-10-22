Hator na Poznań Game Arena 2025. Będzie można przetestować nowy sprzęt

Firma Hator pojawi się na targach Poznań Game Arena 2025. Odwiedzający stoisko będą mogli nie tylko zobaczyć, co marka przygotowała na polski rynek, ale też przetestować najnowszy sprzęt gamingowy.

Poznań Game Arena to największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej. Wydarzenie przyciąga zarówno pasjonatów gier, jak i profesjonalistów z branży, oferując możliwość testowania najnowszych tytułów, udziału w turniejach e-sportowych, odkrywania niezależnych produkcji w strefie Indie Games oraz podziwiania kreatywnych kostiumów podczas PGA Cosplay Show. Dodatkowo uczestnicy mogą spotkać twórców gier i influencerów, a także wziąć udział w konferencjach branżowych organizowanych równolegle z targami.

Tegoroczna edycja PGA odbędzie się w dniach 24–26 października 2025 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wśród wystawców pojawi się firma Hator, która zaprezentuje premierową serię mechanicznych klawiatur Skyfall oraz odświeżoną linią foteli gamingowych wyposażonych w system NFC Tag.

Nowa seria klawiatur Hator Skyfall

Nowa seria klawiatur Skyfall obejmuje trzy modele: Skyfall 65, Skyfall 80 i Skyfall 100. Różnią się one między sobą rozmiarem (odpowiednio 65, 80 i 100 proc. rozmiaru) oraz sposobem łączenia z komputerem.

Fotele gamignowe

Wśród prezentowanych foteli gamingowych flagowym modelem jest Arc 3 z welurowym obiciem. Wszystkie fotele wyposażono w dwie magnetyczne poduszki ChillFoam oraz chip Hator NFC Tag, który pozwala m.in. zweryfikować autentyczność produktu, uzyskać dostęp do instrukcji obsługi czy odblokować dodatkowe treści.

Turnieje, goście specjalni i oferty z partnerami

Na stoisku odbędą się również turnieje 2v2 w popularnych tytułach e-sportowych, a najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody. Obecni będą także znani twórcy internetowi: Hyper, Miszel oraz Zmaslo. Dostępny będzie też sklep z pełną ofertą produktów Hator.

Przy okazji warto dodać, że firma Hator nawiązała współpracę ze sklepami RTV Euro AGD i x-kom, dzięki czemu fani będą mogli skorzystać ze specjalnych ofert na sprzęt - nie tylko na targach, ale też w sprzedaży online. Stoisko Hator znajduje się w hali 8A, nr 12.