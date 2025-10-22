Jeden z graczy ukończył "Wiedźmina 3: Dziki Gon" na najwyższym poziomie trudności bez awansowania postaci. Najtrudniejszego bossa, Dettlaffa, pokonał bez ekwipunku i mieczy. To rzadkie osiągnięcie, które ma jedynie 4 proc. społeczności. Dołączył do nich pierwszy Polak.

Początkowe godziny na najtrudniejszym poziomie w "Wiedźminie 3: Dziki Gon" - "Drodze ku zagładzie" - to dla wielu graczy ściana nie do przejścia - Geralt potrafi wtedy zginąć od ugryzienia wilka czy jednego ciosu utopca. Wraz z rozwojem postaci i zdobywaniem doświadczenia rozgrywka staje się prostsza. Jeden z polskich graczy postanowił zignorować rozwój postaci i przejść grę bez ulepszania znaków czy umiejętności walki. Co jest niemal niezbędnie potrzebną rzeczą szczególnie do ukończenia gry.

Pierwszy Polak, który ukończył Wiedźmina w ten sposób

Na Steamie osiągnięcie „Wiedźmin na szlaku”, przyznawane za ukończenie gry na najwyższym poziomie, ma tylko ok. 4 proc. użytkowników. Zdobył je właśnie Marcin Borzęcki, posługujący się nickiem Cinkroz, który poszedł dalej: zakończył grę bez awansów postaci i bez przewag sprzętowych - podaje CD-Action.

Kulminacją był pojedynek z wampirem Dettlaffem, uchodzącym za najtrudniejszego przeciwnika w całej trzeciej odsłonie gry. Walka odbyła się "na gołe pięści", bez wyposażenia, dodatkowych umiejętności oraz miecza czy kuszy, choć z rozdanymi punktami umiejętności.

Nagranie starcia jest dostępne na YouTubie, a archiwalne transmisje na Twitchu. Jak opisuje CD-Action, Cinkroz jest pierwszym Polakiem, który ukończył Wiedźmina 3 w takiej konfiguracji na najwyższym poziomie trudności. Ich zdaniem, ten wyczyn można porównać do rekordów fanów gier soulslike - społeczność stale przesuwa granice, a podobne wyzwania budują kulturę trudnych gier.

Wiedźmin 3 zyska nowy dodatek fabularny?

Mimo że gra "Wiedźmin 3: Dziki Gon" liczy już 10 lat to nadal ma stałe grono wiernych graczy. Wydana w 2015 r. gra, zawierająca dwa dodatki fabularne: "Serce z kamienia" oraz "Krew i wino", może doczekać się kontynuacji. Jak informowaliśmy, w sieci pojawiły się spekulacje, że CD Projekt Red może pracować nad nowym, trzecim dodatkiem do trzeciej odsłony Wiedźmina, a za jego rozwój miałoby odpowiadać studio Fool’s Theory. Na razie polskie studio ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Jedyną pewną informacją są trwające prace nad czwartą odsłoną serii roboczo nazywaną "Wiedźminem 4" z Ciri w roli głównej.

źródło: CD-Action, Youtube, zdjęcie: Witcher/CDPR