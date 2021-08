Pierwsza część serii BioShock ma już swoje lata. Wciąż może podobać się pod wieloma względami, ale z oczywistych względów nie będzie zachwyć oprawą graficzną. No chyba, że znacząco się ją podrasuje.

Bioshock na Unreal Engine 5

A fanowski remaster pokazuje, że jest to możliwe. Pokusił się o niego ten sam twórca, który swojego czasu przeniósł Bioshock na Unreal Engine 4. W tym przypadku liczba zmian jest chyba jeszcze większa, a końcowe efekty robią wrażenie, bo umiejętności to jedno, ale Unreal Engine 5 daje przecież duże większe możliwości. Można dostrzec, że zastosowano tu nie tylko lepsze tekstury, ale też poprawione animacje i efekty świetlne.

Zobaczcie zresztą sami. Jednocześnie od razu dodajmy, że twórca nie planuje upublicznienia tego projektu. Co więcej, nie ma nawet zamiaru odświeżać całej gry z 2007 roku. Przygotował jedynie jej wycinek pokazując i swoje umiejętności i możliwości Unreal Engine 5, z których, jak widać, użytek mogą zrobić nie tylko profesjonalne i duże studia.

Możliwe, że Unreal Engine 5 zostanie wykorzystany w Bioshock 4

Wszystko stracone? Niekoniecznie, bo w przyszłości powinniśmy dostać coś jeszcze lepszego. Przynajmniej od strony technologicznej, bo co do klimatu to dla niektórych pierwszy Bioshock pewnie pozostanie niedościgniony.

Od dość dawna mówi się o Bioshock 4, nad którym pracuje nowe studio Cloud Chamber. Oficjalnych informacji z tym związanych pojawiło się bardzo niewiele, skupiały się głównie na zapowiedziach związanych z samym studiem powołanym przez 2K Games i deklaracjach, że podobnie jak poprzednie odsłony również Bioshock 4 będzie ambitną grą AAA.

Ostatecznie możemy mieć do czynienia z innym tytułem, Bioshock 4 określany jest mianem roboczego, a więc możliwe, że zostanie zmieniony. W omawianym kontekście ważne są jednak niedawne oferty pracy w Cloud Chamber. Wyraźnie sugerowały one bowiem, że omawiana gra będzie napędzana silnikiem Unreal Engine 5.

Macie jakieś wspomnienia z serią Bioshock? Przy której odsłonie bawiliście się najlepiej?

