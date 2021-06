Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Outriders i (nadchodzący) Shadow Warrior 3 to tylko kilka przykładów na to, że Polacy potrafią robić dobre strzelanki. Ta również zapowiada się wyśmienicie – poznajcie Final Form (choć finalnie tytuł może brzmieć inaczej).

Final Form – polska strzelanka twórców Ruinera

Final Form powstaje od prawie dwóch lat. Czuwa nad nim ekipa Reikon Games z Warszawy, której dorobek otwiera i zamyka Ruiner z 2017 roku – ciepło przyjęta, cyberpunktowa strzelanina typu top-down. Tym razem otrzymamy rasowego, dynamicznego FPS-a, który zabierze nas poza granice znanego nam Wszechświata i postawi przed nami zadanie powstrzymania śmiertelnie groźnej plagi.

„Gra Final Form jest inspirowana naszą pasją do odkrywania nieznanego i karmiona dziełami sztukami rozważającymi możliwą przyszłość ludzkości, naszej cywilizacji i tego, co może być dalej – powiedziała Magdalena Tomkowicz z Reikon Games. Już jutro spodziewamy się usłyszeć i zobaczyć nieco więcej na ten temat, a na razie mamy okazję, by obejrzeć krótki zwiastun tej produkcji. Oto on…

Zobacz oficjalny zwiastun Final Form:

Trudno na razie powiedzieć, kiedy należy spodziewać się premiery gry Final Form. Nie znamy też listy platform docelowych, ale według zapowiedzi będą to nie tylko pecety, ale też konsole.

Źródło: Prime Matter, Koch Media