Finał Ligi Mistrzów 2022 – Liverpool kontra Real Madryt – odbędzie się już w sobotę, 28 maja. Transmisja będzie dostępna nie tylko w telewizji, ale też w Internecie. Gdzie obejrzeć ten mecz online?

Już w sobotę Finał Ligi Mistrzów 2022 – Liverpool kontra Real Madryt

W sobotę, 28 maja 2022 roku, czekają nas olbrzymie emocje w wielkim finale Ligi Mistrzów. W starciu tytanów zmierzą się ze sobą (13-krotny triumfator) Real Madryt i Liverpool (który sięgał po puchar 6 razy).

Drużyny te rywalizowały się ze sobą w finale Ligi Mistrzów już dwa razy: w 1981 roku zwyciężyli The Reds, a w 2018 – górą byli Królewscy. Kto wygra tym razem? Odpowiedź przyniesie mecz, który rozpocznie się o godzinie 21.00 na Stade de France w Saint-Denis.

Jak obejrzeć finał Ligi Mistrzów 2022 online?

Istnieje na to kilka sposobów. Pierwszy polega na skorzystaniu z platformy TVPSPORT.PL, gdzie studio przed spotkaniem rozpocznie się o 19.45, a transmisja – o 20:55. To najlepszy sposób, by obejrzeć finał Ligi Mistrzów 2022 za darmo.

Ze względu na to, że mecz będzie transmitowany na kanale TVP 1, na obejrzenie go pozwala również telewizja internetowa – na przykład WP Pilot, gdzie „Jedynka” w wysokiej jakości i bez reklam wchodzi w skład nawet najtańszego pakietu: Starter PLUS za 14,99 zł na miesiąc.

15 złotych to sporo, ale wciąż mniej niż 40 zł, jakie trzeba by wydać za 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go Sport. Jest to jednak sposób na obejrzenie transmisji z finału Ligi Mistrzów online bez jakiekolwiek wsparcia dla Telewizji Polskiej – jeśli ma to dla ciebie znaczenie.

Finał Ligi Mistrzów 2022 w Internecie – nie tylko na pececie

Co ważne, wszystkie wspomniane usługi – to jest: TVPSPORT.PL, WP Pilot i Polsat Box Go – dostępne są zarówno z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze, jak i w formie aplikacji na smartfony czy tablety.

Mecz Realu z Liverpoolem będzie 30. finałem w historii Ligi Mistrzów, a zarazem zwieńczeniem 67. edycji zmagań o Puchar Europy. Jeśli zwycięży drużyna z Hiszpanii, zwiększy swoją przewagę w klasyfikacji wszech czasów nad drugim AC Milanem (który ma 7 tytułów na koncie). Jeśli wygrają Anglicy, to zrównają się z tym włoskim klubem.

Źródło: TVP, Polsat, WP, informacja własna