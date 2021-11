Udręka dla widzów i zbawienie dla nadawców - reklamy w telewizji będą jeszcze dłuższe. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy, która zmienia limit 12 minut dla bloku reklamowego w ciągu godziny na… całą godzinę. Dobrze rozumiecie - reklamy mogą trwać nawet godzinę.

Dlaczego nie oglądasz telewizji?

Jeszcze kiedyś to pytanie autentycznie budziło w pytającym konsternację. “Jak można nie oglądać telewizji?” - wszak to na ekranach wielkich, kineskopowych telewizorów działo się wszystko. Rozrywka, wiadomości z kraju i świata i reklamy. A teraz?

Teraz podobny wydźwięk ma pytanie “Dlaczego oglądasz telewizję?”. W dobie wszechobecnych serwisów streamingowych takich jak Netflix, HBO GO, czy popularnego w ostatnim czasie Amazon Prime Video, ale również darmowych platform (YouTube) telewizja wydaje się być medium całkowicie zbędnym.

Zatem - dlaczego nie oglądasz telewizji? Być może również ze względu na irytujące reklamy. Niestety mamy dla Ciebie wiadomość, która… właściwie nie zmieni nic, oprócz tego, że jeszcze bardziej znienawidzisz telewizji.

Blok reklamowy wydłuży się z 12 minut na godzinę

Tak będzie w teorii - praktyka może na szczęście okazać się nieco bardziej optymistyczna dla widzów. Wraz z końcem października 2021 roku przestało obowiązywać prawo, które określało długość bloku reklamowego na podstawie jednej godziny. Do tej pory było to 20%, co oznacza, że w ciągu 1 godziny czasu antenowego na ekranie mogło pojawić się 12 minut reklam.

O tym możemy już zapomnieć. Początek listopada wprowadza zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji, w ramach których limit trwania bloku reklamowego będzie zależny wyłącznie od godziny nadawania.

Ustawodawca określa 3 ramy czasowe podczas nadawania o łącznym czasie wyświetlania reklam:

6:00 - 18:00 : 144 minuty

: 144 minuty 18:00 - 24:00 : 72 minuty

: 72 minuty 24:00 - 6:00: bez limitu

Wydawać się może, że teoretycznie zmiany w godzinach, kiedy telewizja zbiera największą publikę nie są tak drastyczne. Przecież 144 minuty reklam od godziny 6 rano do 18 to wcale nie tak dużo. Niestety - z racji tego, że limit reklam wyświetlanych w ciągu 1 godziny został zniesiony oznacza to, że nadający może wykorzystać nawet 60 minut ciągiem na bloki reklamowe - i będzie to w pełni zgodne z prawem.

Brak limitu odnośnie czasu reklam w środku nocy może sprawić, że wówczas telewizja stanie się jednym wielkim blokiem reklamowym.

Co jeszcze zmieniono w kwestii reklam?

Zmiany dotknęły również programy sportowe. Na podstawie obowiązującej ustawy, nadawca może przerywać transmisje sportowe (na jedną reklamę) lub programy dla dzieci, które trwają dłużej niż godzinę.

Reklama w trakcie meczu? Czemu nie! A może przerywnik reklamowy podczas transmisji audycji religijnej? Nie, to akurat zakazane.

Zmiany w prawie odnośnie reklam w telewizji nie dotyczą transmisji religijnych. Te nadal będą odbywać się ciągiem, bez przerywania. Podobnie zresztą jak serwisy informacyjne oraz dokumentalne, których czas transmisji nie przekracza 30 minut.

I jak oceniacie zmiany odnośnie limitów bloków reklamowych? Dajcie znać w komentarzach.