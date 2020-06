Lubicie promocje? Jeśli tak to powinniście zajrzeć na platformę GOG, gdzie trwa finał Summer Sale. Daje on bowiem możliwość zdobycia bardzo smakowitych kąsków.

Hitman: Absolution za darmo

I zaczniemy tu nie od przecen, ale od tego co dla wielu graczy jest jeszcze bardziej kuszące. Chodzi o gry za darmo, w tym przypadku jest to Hitman: Absolution, jedna z najlepiej ocenianych odsłon doskonale znanej serii o przygodach Agenta 47.

Oferta obowiązuje przez 72 godziny, kończy się 15 czerwca o godzinie 15:00. Jest zatem limitowana czasowo, ale wydaje się, że każdy zainteresowany spokojnie zdąży z niej skorzystać. Tym bardziej, że jedynym warunkiem jest posiadanie konta na platformie GOG. Jeśli go spełniacie to na karcie gry widnieje przycisk „Zdobądź za darmo”.

Finał Summer Sale na GOG to także mnóstwo przecen i okazji

To jednak nie jedyna atrakcja, na jaką można liczyć podczas finału Summer Sale. Przygotowano ponad 3000 przecenionych pozycji, a rabaty sięgają nawet 95%.

Metro Exodus (-50%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku (-70%)

BioShock Remastered (-75%)

Vampyr (-70%)

Supreme Commander Gold Edition (-80%)

Supreme Commander 2 (-75%)

Life is Strange: Complete Season (-80%)

Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%)

Hellblade: Senua's Sacrifice (-66%)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (-50%)

Kupując trzy gry można uzyskać dodatkowy rabat 5%, a sięgnięcie po pięć tytułów daje dodatkowy rabat 10%. Finał Summer Sale to także ostatnia szansa do sprawdzenia kilku gier dzięki wersjom demo, w tym Desperados 3, Destroy All Humans! i System Shock.

Warto też odwiedzić forum GOG, bo trwa tam konkurs dający szansę na wygranie karty graficznej GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.

