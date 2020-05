System Shock, Desperados 3 i Destroy All Humans! – trzy gry jednego dnia otrzymały wersje demonstracyjne. Sprawdź je już teraz!

Demo System Shock znakiem, że projekt jednak żyje

Ostatnio niewiele słyszeliśmy na temat gry System Shock, ale okazuje się, że projekt żyje. Najlepszym dowodem na to jest udostępniona wersja demonstracyjna, pozwalająca sprawdzić, w jakim kierunku podąża ekipa Night Dive Studios (i przetestować poszczególne typy broni, jakie przygotowała). Przy okazji twórcy zapowiedzieli, że już w przyszłym miesiącu zdradzą nieco więcej informacji na temat odświeżonej wersji tej pierwszoosobowej strzelanki, która (według wcześniejszych informacji) ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku.

Pobierz demo Desperados 3 i przetestuj grę 3 tygodnie przed premierą

Desperados 3 to taktyczna strategia osadzona na Dzikim Zachodzie. Jej premiera odbędzie się dopiero w połowie czerwca, ale tego, co przygotowali twórcy z ekipy Mimimi Games, możemy posmakować już teraz. W wersji demonstracyjnej możemy rozegrać dwie misje z początku gry – w jednej z nich wcielimy się w młodego, dopiero zdobywającego umiejętności Coopera, w drugiej zaś stoczymy walkę z bandytami, wraz z doktorem McCoyem. Demko „waży” 5,7 GB i zapewnia od 90 do 120 minut zabawy.

pobierz demo Desperados 3 ze sklepu GOG

Jak wygląda odświeżone Destroy All Humans!? Demo przynosi odpowiedź

Każdy zainteresowany może już również sprawdzić w akcji Destroy All Humans! Demo, którego rozmiar to 8 GB, zawiera pierwszą misję z kampanii fabularnej oraz dodatkowe wyzwanie. Na ich przejście wystarczy nam pół godzinki, ale ma to w zupełności wystarczyć, by wyrobić sobie pierwszą opinię i być w stanie podjąć decyzję na temat tego, czy nowość studia Black Forest Games jest czymś dla nas, czy też nie. W razie, gdybyście byli zainteresowani, to pełna wersja gry, w której wcielamy się w przybysza z kosmosu, będzie dostępna w lipcu tego roku.

Źródło: GOG, Steam, GameSpot

