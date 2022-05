Firefox 100 – nowe, okrągłe wydanie przeglądarki jest już dostępne do pobrania. Co Mozilla przygotowała z tej okazji?

Firefox 100 już jest. Co nowego?

Dosłownie chwilę po swoim największym konkurencie Firefox doczekał się wersji z numerem 100. Aktualizacja przynosi ze sobą między innymi cieńsze paski przewijania, integrację z systemowymi ustawieniami ułatwień dostępu, akcelerację sprzętową dla wideo w formacie AV1 (w systemie Windows) i obsługę HDR-u na Macach (…na Macach).

To także obsługa napisów w filmach wyświetlanych w trybie Picture-in-Picture (czyli tym małym okienku, które można wyodrębnić na przykład z YouTube’a), możliwość ustawienia preferencji trybu ciemnego na stronach, którego go oferują oraz obsługa wielu słowników naraz w narzędziu do sprawdzania pisowni.

Wydanie z numerem 100 – powód do świętowania i… ostrożności

Podobnie jak Google Chrome, który chwilę wcześniej zadebiutował w wersji „100”, tak i nowy Firefox może mieć problemy z obsługą niektórych stron internetowych, ze względu właśnie na trzycyfrowy numer wydania. Mozilla zwraca na to uwagę w oficjalnym komunikacie, niemniej jednak kłopoty wydają się marginalne.

Firefox 100 jest dostępny do pobrania na wszystkich platformach docelowych: komputerach z systemami Windows, macOS i Linux, jak również urządzeniach mobilnych. Aktualizacja będzie udostępniana falami.

Źródło: Mozilla, ghacks, OMG! Ubuntu!