Flagowe telefony będą droższe. Wszystko przez jeden element

Producenci telefonów będą musieli zastanowić się nad konfiguracją swoich nadchodzących produktów. Nowe modele mogą być droższe, a “winowajcą” ma być Snapdragon 8 Gen 4 - twierdzi jeden z informatorów.

Qualcomm dopiero szykuje się do premiery Snapdragon 8 Gen 4 - nowego mobilnego SoC, którego oficjalna prezentacja nastąpi w październiku 2024 r. Branża spodziewa się, że Qualcomm postawi na własne konstrukcje i niestandardowe, autorskie rdzenie Oryon. To z kolei może przełożyć się na cenę flagowych telefonów.

Snapdragon 8 Gen 4 to układ, który ma być produkowany, dzięki technologii firmy TSMC, w litografii 3nm. Spodziewać można się przez to lepszej wydajności nadchodzącego SoC. Z drugiej strony będzie on droższy, co finalnie może “odbić się czkawką” u producentów flagowych telefonów.

Jeden z branżowych informatorów utrzymuje, że Snapdragon 8 Gen 4 będzie dużo droższy w produkcji od swojego poprzednika. To nasuwa następujący wniosek: skoro w grę wchodzi droższy SoC, to producenci telefonów będą zmuszeni dokładnie rozważyć ogólną konfigurację swoich modeli, aby utrzymać konkurencyjne ceny. Albo zdecydują się na cięcia w innych elementach specyfikacji, albo będą musieli podnieść ceny, co z pewnością nie spodoba się klientom.

"Koszt układu SM8750 (kodowa nazwa Snapdragon 8 Gen 4 - przyp. red.) wzrósł, cena zestawu chipów też z pewnością znacznie wzrośnie. Producenci flagowców z podserii w przedziale cenowym 3K pod koniec roku będą musieli przemyśleć swoje konfigurację. Niektóre firmy mogą anulować Big Cup Pro tej generacji." - pisze digital chat station na platformie Weibo.

Źródło: Wccftech