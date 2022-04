Rosyjska agresja trwa i od federacji rządzonej przez zbrodniarza wojennego Władimira Putina odcinają się kolejne firmy. Teraz na listę wpisał się Monotype – właściciel praw do wielu popularnych fontów.

Monotype blokuje swoje fonty w Rosji

Amerykańska firma Monotype jest kolejną, która zdecydowała się na zablokowanie dostępu do swoich produktów w Rosji. Jej strona internetowa działa, ale dokonana z rosyjskiego IP próba dotarcia do katalogu skutkuje wyświetleniem komunikatu o odmowie dostępu. Próba otworzenia strony wykorzystującej jej fonty kończy się zaś informacją o błędzie. Powodem jest oczywiście trwająca agresja wojsk Putina na terenie Ukrainy.

Arial i Times New Roman to tylko początek listy

Monotype to firma, będąca właścicielem praw do wielu fontów, w tym wielu spośród najpopularniejszych. Arial, Century Gothic czy Times New Roman to tylko niektóre z nich. Niedostępne są również Helvetica, Verdana czy Tahoma. I oczywiście istnieje wiele alternatywnych krojów, niemniej jednak jest to kolejna cegiełka dołożona do muru z sankcji, odgradzającego Rosjan od reszty świata.

Ciekawostka na koniec – cyfrowe wersje państwowych dokumentów w Rosji są zapisywane właśnie przy użyciu fontu Times New Roman.

