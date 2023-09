Football Manager 2024 został oficjalnie zapowiedziany. Nowa odsłona serii – po raz pierwszy w historii – pozwoli kontynuować karierę rozpoczętą w poprzedniej grze.

Choć pierwsze informacje o Football Manager 2024 pojawiły się już w czerwcu, to dopiero trzy miesiące później doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi tej nowej odsłony popularnej serii piłkarskiej. Okrągła, 20. część zamknie pewien rozdział, wylewając równocześnie fundamenty pod to, co nowe. Zapowiedzi towarzyszy króciutki zwiastun, który możesz zobaczyć poniżej.

Zobacz oficjalny zwiastun Football Manager 2024:

Zapowiedź gry Football Manager 2024

Choć oficjalna zapowiedź za nami, wciąż tak naprawdę niewiele wiemy na temat tego, co zaoferuje gra Football Manager 2024. Wśród strzępków informacji odnajdujemy jednak zapowiedź przeprojektowanego systemu transferów i zarządzania finansami, nowych możliwości z zakresu budowania składu, zmienionego działania pośredników czy też zmodernizowanegi system Set Pieces związanego z nawykami piłkarzy.

Od dłuższego czasu wiemy też, że Football Manager 2024 będzie pierwszą odsłoną w historii tej serii, która pozwoli na importowanie i kontynuowanie kariery z poprzedniej części. To bez wątpienia wielka i wyczekiwana nowość.

Football Manager 2024 – kiedy premiera?

Przy okazji poznaliśmy także oficjalną datę premiery tej produkcji. Football Manager 2024 zadebiutuje 6 listopada 2023 r. Tego dnia trafi do sklepów w wersjach przeznaczonych na pecety oraz konsole Xbox Series X|S i PlayStation 5. Co więcej, na Xboksach i komputerach będzie można grać bez dodatkowych opłat, bo już w dniu premiery tytuł ten zasili katalog usługi Game Pass.

Oprócz „dużych” wydań, ekipa Sports Interactive szykuje także wersje na mniejsze urządzenia. Na telefonach i tabletach z Androidem i iOS-em zagramy w FM24 Mobile, a na konsoli Nintendo Switch – w FM24 Touch.

Źródło: Sports Interactive