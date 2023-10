Sezon 4 “For All Mankind” doczekał się oficjalnego zwiastuna i daty premiery. Skok w nowe tysiąclecie przyniesie kolejny kosmiczny wyścig. Źródło konfliktu kryje się w asteroidach.

For All Mankind: sezon 4 – nowy zwiastun

Uwielbiana przez widzów seria Apple TV+ – “For All Mankind” – powraca z kolejnym sezonem. Pewnym jest już, że jej nowe odcinki zobaczymy jeszcze w tym roku. Serwis zdążył uchylić też rąbka tajemnicy odnośnie do tego, co nastąpi. Akcja 4. sezonu ma miejsce 8 lat po wydarzeniach ukazanych na łamach poprzedniej odsłony serialu. Nowe tysiąclecie przyniosło upragniony pokój, ale też nowe zagrożenie:

W ciągu ośmiu lat, które minęły od sezonu 3, Szczęśliwa Dolina szybko rozszerzyła swoją obecność na Marsie, zmieniając dawnych wrogów w partnerów. W 2003 roku program kosmiczny skupił się na przechwytywaniu i wydobywaniu niezwykle cennych, bogatych w minerały asteroid, które mogą zmienić przyszłość zarówno Ziemi, jak i Marsa. Jednak narastające napięcia między mieszkańcami rozrastającej się międzynarodowej bazy grożą zaprzepaszczeniem wszystkiego, do czego dążą

– czytamy w oficjalnym opisie produkcji. Rozwinięcie tych wątków znajdujemy w nowym zwiastunie “For All Mankind 4”. Obejrzycie go poniżej:

For All Mankind: sezon 4 – obsada i twórcy

Do obsady serialu wracają: Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña i Piotr Adamczyk. Dołączyli zaś do niej: Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern i Svetlana Efremova.

Twórcą produkcji jest Ronald D. Moore (“Battlestar Galactica”, “Star Trek”).

Kiedy premiera?

Pierwszy odcinek 4. sezonu “For All Mankind” na Apple TV+ trafi 10 listopada tego roku. Kolejne będą dołączać do niego w następnych tygodniach – aż do 12 stycznia 2024 roku.

Źródło: Apple TV+