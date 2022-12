Wedle niektórych Forspoken to gra, która jeszcze nie wyszła, a już mało kto o niej pamięta. Można się śmiać, ale coś w tym jest. Square Enix chyba też to czuje, bo właśnie udostępnił demo Forspoken, by każdy zainteresowany mógł sprawdzić grę przed premierą. No, prawie każdy.

Forspoken o sobie przypomina

Project Athia – tak jeszcze w 2020 roku nazywało się Forspoken. Już wówczas jednak wzbudzało spore emocje. RPG akcji na PS5 (i na PC) rozgrywający się w świecie pełnym magii i potworów, który do tego już na pierwszych zwiastunach prezentował się naprawdę nextgenowo – czego można było chcieć więcej, czyż nie?

Problem w tym, że minęły 2 lata, Forspoken dostał właściwy tytuł i kilka zwiastunów, ale tak jak go nie było tak wciąż nie ma. Gra po drodze zaliczyła dwa opóźnienia i pewnie przez to towarzyszące jej emocje zdążyły już nieco oklapnąć. Square Enix jest najpewniej tego świadome, bo właśnie ogłosiło pojawienie się wersji demonstracyjnej Forspoken przed zbliżającą się wielkimi krokami styczniową premiera tego tytułu. Co najciekawsze, demo jest dostępne już teraz na PlayStation Store (wystarczy kliknąć link) dla posiadaczy PS5. Niestety, pecetowcy tym razem muszą obejść się smakiem, choć jeszcze nie wiadomo czy i oni dostaną swoją wersje tego fragmentu rozgrywki. Cóż, poczekamy, zobaczymy.

Źródło: The Game Awards 2022