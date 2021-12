Forspoken ma potencjał, by stać się hitem, na jaki czekają posiadacze konsol PlayStation 5. Zobacz oficjalny zwiastun tej produkcji – prosto z The Game Awards 2021.

Wiele ciekawych klipów mogliśmy zobaczyć podczas gali The Game Awards 2021, a największe wrażenie zrobił gameplay Hellblade 2, a więc gry, którą studio Ninja Theory przyniesie na pecety i konsole Xbox Series X|S. Na odpowiedź z obozu PlayStation nie trzeba było długo czekać. Najpierw pojawił się nowy zwiastun Horizon Forbidden West, a następnie to – pełna zapowiedź Forspoken.

Forspoken? A co to takiego?

Gatunkowo Forspoken jest przygodową grą akcji, w której wydarzenia obserwujemy zza pleców głównej bohaterki. Jest nią Frey Holland, młoda nowojorczanka mierząca się z niebezpieczeństwami świata, w którym realne elementy mieszają się z fantastycznymi.

Forspoken zapowiada się na hit, jakiego potrzebuje PlayStation 5. Na zwiastunie prezentuje się niezwykle klimatycznie, a spodziewać się wysokiej jakości pozwala fakt, że nad projektem czuwa studio Luminous Productions, w którego szeregach znajdują się między innymi twórcy świetnego Final Fantasy XV. Właśnie oni zapraszają nas teraz do otwartego świata na miarę obecnej generacji. Ciekawi cię jak to wygląda? No to patrz!

Zobacz oficjalny zwiastun Forspoken z The Game Awards 2021:

Premiera Forspoken już wiosną!

Zwiastun nie tylko pokazuje, jak gra będzie wyglądać, ale też zdradza, że jej premiery doczekamy się już 24 maja 2022 roku. Oprócz PS5 trafi też na pecety.

