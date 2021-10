Powstały w wyniku współpracy firm Secretlab i Mojang Studios fotel inspirowany grą Minecraft doceni każdy zapalony budowniczy w tym kwadratowym świecie. Cena niestety może ostudzić wiele emocji.

Secretlab prezentuje fotel dla fanów Minecrafta

O tym, jak ważny jest odpowiednio wygodny fotel dla gracza (ale również podczas pracy biurowej) przekonał się każdy, kto choć raz spędził kilka godzin na niewygodnym siedzisku.

Choć oczywiście gamingowe fotele nie są niczym nowym (i produkuje je już nawet IKEA), a producenci stale zaskakują limitowanymi ich edycjami - na uwagę z pewnością zasługuje nowy model firmy Secretlab. Jej współpraca z Mojang Studios przyniosła fotel inspirowany światem Minecrafta, który został wykonany na wzór dobrze znanego z gry creepera.

Producent zadbał o możliwie dobrą jakość materiału i odpowiedni komfort na długie godziny gry

W fotelu Secretlab dla fanów Minecrafta zastosowano nową tkanikę SoftWeave Plus o specjalnym wzorze przypominającym creepera z gry. Spokojnie, ten creeper nie wybuchnie!

Elementem wyróżniającym ten limitowany model Titan Evo 2022 na tle pozostałych jest tkanina SoftWeave Plus, która w tym przypadku została użyta po raz pierwszy. Producent zapewnia, że dostarczy ona komfortu, ale także dużej wytrzymałości.

Cena robi wrażenie. Niestety negatywne

Za komfort trzeba zapłacić - to stwierdzenie tyczy się nie tylko foteli dla graczy, ale w przypadku nowego modelu Secretlab jest to określenie niemal “w punkt”.

Tańsza wersja o rozmiarze małym oraz średnim została wyceniona przez producenta na $549 (ok. 2.200 zł), natomiast model XL to wydatek rzędu $599 (ok. 2.400 zł).

Drogo? Z pewnością w tej cenie można znaleźć dużo tańsze fotele o zbliżonym komforcie, jednak… czy jakikolwiek z nich będzie wyglądał jak creeper? Jeśli jesteście zainteresowani zakupem - zamówienia można składać od dzisiaj na oficjalnej stronie producenta.

