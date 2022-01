Pamiętacie te niewielkich rozmiarów urządzenia, które umożliwiały komunikację na ograniczonym zasięgu? Krótkofalówki co prawda nadal są wykorzystywane, ale… kto za dzieciaka nie marzył o walkie-talkie? Dzięki aktualizacji Teams, można mieć ją w smartfonie!

Microsoft Teams z funkcją walkie-talkie

Ta popularna platforma do komunikacji cieszy się w ostatnim czasie ogromnym zainteresowaniem. W plebiscycie Produkt Roku 2021, organizowanym przez redakcję benchmark.pl Microsoft Teams zdobył pierwsze miejsce w kategorii platforma do komunikacji zdalnej z miażdżącą przewagą nad 2. miejscem podium.

Microsoft ewidentnie nie zwalnia tempa i przedstawia właśnie aktualizację, która wprowadza funkcję walkie-talkie na wszystkie urządzenia mobilne z systemem iOS/iPadOS oraz Android. Ponadto trafia ona na wybrane urządzenia Zebra (wyposażone w przycisk push-to-talk).

Jeden przycisk - i to tyle. Wystarczająco proste, prawda?

Jak włączyć funkcję walkie-talkie w Teams i do czego jej używać?

Zakładka walkie-talkie powinna znaleźć się na dolnym pasku nawigacyjnym zaraz po najnowszej aktualizacji Microsoft Teams.

Jeśli jednak tak nie jest - wybierz przycisk Więcej opcji i znajdź funkcję, która pozwala korzystać ze smartfona jak z krótkofalówki.

Czy to niezbędna funkcjonalność? Cóż, dla niektórych pewnie tak. Microsoft kieruje funkcję przede wszystkim dla pracowników pierwszej linii obsługi klienta (m.in. do zastosowania w sklepach). I choć w tym przypadku sprawdzi się ona najlepiej, to może okazać się usprawnieniem rozmów również ze znajomymi.

Korzystacie z Teams? Dajcie znać w komentarzach, czy wypróbujecie nową funkcję.

Źródło: theverge.com