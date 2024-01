W Arabii Saudyjskiej powstaje stadion piłkarski, przy którym Stadion Narodowy będzie reliktem poprzedniej epoki. Ma pomieścić 45 tysięcy widzów, dla których wizyta na stadionie nie będzie tym samym, co współcześnie.

Stadion fundowany na życzenie księcia Mohammed Bin Salmana, powstaje z myślą o Mistrzostwach Świata FIFA 2034. Ma być też rodzimym obiektem klubów piłkarskich władcy (Saudi Pro League Al-Hilal i Al-Nassr), ale zielona murawa nie będzie tam najważniejsza. Obiekt ma rocznie obsługiwać około 7,6 milionów widzów, których wabić będzie technologia, sport, sztuka i głód wrażeń.

Prezentacja Stadionu Księcia Mohammeda Bin Salmana

Z zaprezentowanych planów stadionu wynika, że wizualnie będzie on zintegrowany z otoczeniem i ogromie futurystyczny. Jego bryłę utworzy zbiór modułowych kostek, zdolnych do interakcji audiowizualnych. Ma to przypominać przedłużenie 200- metrowego klifu Tuwaiq, ale cały kompleks będzie dużo potężniejszy.

Wizualizacja Prince Mohammed Bin Salman Stadium. Źródło: Populous

Połączy górny płaskowyż z dolnym, a także parkami tematycznymi zlokalizowanymi jeszcze niżej.

Wizualizacja Prince Mohammed Bin Salman Stadium. Źródło: Populous

Kostki i portale rozlewają się po klifie, tworząc ogromne cyfrowe płótno, które wchodzi w interakcję z użytkownikami w różnej skali: od widoków z poziomu ulicy, przez trójwymiarową misę z miejscami do siedzenia, po widoki na całe miasto – wykraczające poza typologię stadionów. Stadion centralny otoczony jest wieżami, tworząc 365-dniowy kompleks sportowo-rozrywkowy o mieszanym przeznaczeniu, tworzący hierarchie przestrzeni i aktywacji. Zadaszona ulica o mieszanej rzeczywistości biegnie pomiędzy stadionem a otaczającymi go wieżami, aby skierować fanów i publiczność w stronę fenomenalnych widoków z krawędzi klifu na Qiddiya.

- czytamy w prezentacji projektu

Energia dla Stadionu Księcia Mohammeda Bin Salmana

Kontrowersyjną jest jednak kwestia zużycia energii. Stadiony, a szczególnie naszpikowane nowatorska technologiami audiowizualnymi, mają na nią szczególnie wysokie zapotrzebowanie. Ta inwetycja energooszczędna być nie może, ale ma być wyposażona w zrównoważony energetycznie system klimatyzacji.

Pomysł jest ciekawy: chłodzenie stadionu będzie wspomagać będzie stałe źródło w postaci jeziora retencyjnego. Zbiornik ten ma stanowić integralną częścią kompleksu, zbudowaną bezpośrednio pod stadionem, niczym standardowy system kanalizacji. Kontrowersyjne jest jednak jego źródło zasilania.

Basen ma gromadzić wodę deszczową ze stadionu i jego okolic. Budynek powstaje jednak w miejscowości Qiddiya, niealeko Rijadu. Panuje tam klimat pustynny, a roczne opady to zaledwie 66 mm. Dla porównania, w Warszawie roczne opady wynoszą około 690 mm.

Ściana LED na Stadionie Księcia Mohammeda Bin Salmana

Rozmiar i popisy architektoniczne to jednak nie wszystko. Zapowiadany jako kultowy obiekt, będzie pierwszym, na którym boisko, choronione przez ogromny rozsuwany dach, będzie też zintegrowane z potężną ścianą LED. To dzięki niej stadion stanie się przestrzenią, którą będzie można błyskawicznie przekształcać w różne “tryby wydarzeń".

Ściana LED na Prince Mohammed Bin Salman Stadium. Źródło: Populous

Nieaktywna ściana pozwoli ukazać spektakularną panoramę pobliskiego miasta Quiddiya. Uruchomiona, będzie służyła odtwarzaniu mutimediów w wysokiej rozdzielczości. Inwestorzy mają w planach zapewnić w ten sposób widowni hiperrealistyczne transmisje różnego rodzaju wydarzeń i pokazów, w których będzie można uczestniczyć jednocześnie. Przechodzenie od meczu połkarskiego do imprezy e-sportowej lub pokazów laserowych będzie tam nie tylko możliwe, ale i interaktywne.

Ściana LED nie będzie tylko wielkopowierzchniowym elementem, a platformą wyposażona w technologie pozwalające na wirtualne interakcje. Z zapowiedzi wynika, że między innymi odwiedzający spodziewać się mogą funkcji HoloBox. Jest to rodzaj instalacji, która w odbiorze widza umieszcza go w dowolnej przestrzeni. Może on wchodzić w wirtualne interakcje z cyfrowymi postaciami, ale na Stadionie Księcia Mohammeda Bin Salmana także uczestnikami transmisji: gwiazdami i celebrytami.

Źródło: Populous