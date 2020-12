Exynos 2100 będzie kolejnym topowym układem napędzającym najdroższe smartfony koreańskiego producenta. Pełna specyfikacja pozostaje owiana tajemnicą, ale wkrótce wszystkiego się dowiemy.

Exynos 2100 zostanie zaprezentowany w styczniu

Wkrótce, czyli już w przyszłym miesiącu. Oficjalnie ruszyła kampania promująca wydarzenie zaplanowane na 12 stycznia. Potwierdza ona tylko i aż to, że chodzi o nowy procesor. Wszystkie źródła są jednak zgodne co do tego, że w centrum uwagi znajdzie się właśnie Exynos 2100. Takie głosy nie dziwią, bo w kuluarach o jego zapowiedzi mówi się od dłuższego czasu, poza tym producenci nie robią większego szumu wokół nowych podzespołów poza wyjątkami związanymi z najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami.

Exynos 2100 będzie napędzał smartfony Galaxy S21

To właśnie Exynos 2100 stanie do rywalizacji z procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Na ten moment z dość dużą pewnością można typować, że Samsung wykorzysta tutaj 5 nm proces technologiczny (podobnie jak w zapowiedzianym w listopadzie Exynos 1080) i zastosuje osiem rdzeni w konfiguracji 1 (Cortex-X1, 2.9 GHz) + 3 (2.8 GHz) + 4 (2.4 GHz).

Trudno spodziewać się innego scenariusza niż ten, w którym Exynos 2100 będzie napędzał smartfony Galaxy S21. Przynajmniej te egzemplarze najbardziej nas interesujące, bo dedykowane na rynki europejskie. W USA klienci mogą nastawiać się na warianty z przywołanym Qualcomm Snapdragon 888. Od lat taki podział nie wszystkim się podoba, bo w starciach Exynos vs Qualcomm wygrywa ten drugi.

Tym razem ma być inaczej i nie mamy nic przeciwko takiemu obrotowi spraw. Wstępna weryfikacja już 12 stycznia, po ujawnieniu pełnej specyfikacji i zapewne pierwszych testach. Ta ostateczna po pojawieniu się pierwszych smartfonów z obydwoma układami.

