Niemal całą dobę trwało gaszenie pożaru elektrycznego Mercedesa EQA. Strażacy otrzymali zgłoszenie przed godz. 21 w niedzielę 26 marca, a wodę z kontenera gaśniczego wypompowano dzień później, o godz. 15:30. To “nowy rekord Polski”.

W Tuchomiu ma Kaszubach spłonął elektryczny Mercedes EQA. Jak informuje oficer prasowy komendy PSP w Kartuzach Marek Szwaba w rozmowie z PAP, “akcja gaśnicza trwała 21 godzin”. Konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu i schładzanie akumulatorów elektryka przez 7 godzin. Powód zapłonu nie jest znany.

Pożar elektryka w Polsce. Gaszenie trwało 21 godzin

“Od wyjazdu jednostki PSP w Kartuzach do powrotu minęło łącznie ponad 21 godzin” – informuje Marek Szwaba. Strażacy zostali wezwani do ugaszenia pożaru elektrycznego Mercedesa EQA, który – jak się później okazało – pobił rekord Polski jeśli chodzi o czas potrzebny do ugaszenia. Na miejsce zdarzenia został rozdysponowany specjalny samochód, o którym pisaliśmy jeszcze w lutym. Ciężarówka z zabudową kontenerową została wykorzystana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Płonącego Mercedesa zanurzono w “wannie”, która po wielu godzinach pozwoliła ugasić pożar.

rozwiń

Gaszenie elektryków wymaga wielu litrów wody i czasu

Jak pokazuje sytuacja z Polski, całkowite ugaszenie elektryka wymaga poświęcenia wielu godzin. Wynika to przede wszystkim z obecności dużej ilości energii zgromadzonej w akumulatorach, która powolnie uwalnia się podczas awarii. PAP donosi, że w Tuchomiu podczas akcji z Mercedesem EQA pracowało łącznie 16 zastępów straży pożarnej. Po wygaszeniu pożaru konieczne było także kontrolowanie, czy temperatura akumulatorów jest stabilna i nie nastąpi kolejny zapłon.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o pożarze Tesli Model S, której ugaszenie pochłonęło 45 tys. litrów wody. Nieco wcześniej, w Polsce – policjanci z Chorzowa musieli z kolei pilnować spalonego elektryka przez 2 dni. Wynikało to z konieczności obserwowania tego, czy baterie nie zapalą się po raz kolejny.