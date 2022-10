Niejednemu przydałaby się inteligentna butelka – taka, która wie, kiedy już nie polewać. Działanie Gatorade Smart Gx Bottle jest dokładnie odwrotne – ten gadżet podpowiada, kiedy warto napić się wody.

Gatorade Smart Gx Bottle – inteligentna butelka dla sportowca

Inteligentna butelka na wodę Gatorade pomaga w określeniu i utrzymaniu właściwego poziomu nawodnienia. Jak to robi? Na kilka sposobów. Przede wszystkim służy do tego Sweat Patch – akcesorium służące do monitoringu potu. Sama butelka ma też czujniki śledzące przepływ wody przez ustnik i jej pozostałą ilość, co umożliwia zliczenie dziennego nawodnienia. Dopełnieniem całości mogą być natomiast dane z aplikacji mobilnej.

Wszystkie potrzebne informacje są przesyłane pomiędzy aplikacją i butelką za pomocą technologii Bluetooth, a następnie jej nakrętka – przy użyciu LED-owych znaczników – wskazuje, czy konieczne jest uzupełnienie wody w organizmie czy też nie.

Ile to kosztuje?

Butelka Gatorade Smart Gx Bottle w zestawie ze wspomnianym Sweat Patchem została wyceniona na 70 dolarów. Wysoka cena nie jest niestety jej jedynym minusem. Kolejne to: brak odporności na gorące i lodowate napoje oraz konieczność ładowania urządzenia co 3 – 5 dni.

Sama koncepcja niewątpliwie jest ciekawa. Pytanie tylko czy przy obecnych minusach ma szansę na rynkowy sukces. Mam wątpliwości.

Źródło: Gatorade, XDA-developers