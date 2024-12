Zobacz, gdzie leci Święty Mikołaj. Widać na mapie

Święty Mikołaj rozpocznie swój lot już o godzinie 20 czasu polskiego w poniedziałek 23 grudnia. Skąd jednak wiedzieć, jaką konkretnie trasę pokonają jego magiczne sanie ciągnięte przez kilka reniferów? Można to sprawdzić w internecie.

Już o godzinie 20:00 Święty Mikołaj zacznie rozgrzewać swoje renifery i testować sanie, aby w poniedziałkowy wieczór wyruszyć w podróż wokół świata. Serwis Flightradar24, jak co roku, pozwala śledzić lot zaprzęgu. Jak to możliwe? Jak czytamy, odpowiadają za to poroża reniferów, które rozszerzają zasięg transpondera.

Jak znaleźć Świętego Mikołaja na mapie?

Jak więc znaleźć zaprzęg Świętego Mikołaja na mapie Flightradar24? Sanie będą widoczne zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacjach mobilnych (na iOS oraz Android) Flightradar24. Oznacza to, że trasę Świętego Mikołaja będzie można śledzić w każdym miejscu. Start podróży jest zaplanowany na godzinę 20:00 w poniedziałek 23 grudnia. Wtedy też pojawi się odpowiedni przycisk na stronie i w aplikacji, po którego użyciu będziesz mógł zobaczyć, jaką okolicę przemierzają obecnie sanie.

Co do samych sań natomiast – Flightradar24 zdradza, że zaprzęg Świętego Mikołaja to nie byle jaki sprzęt. Sanie to w zasadzie “wyjątkowy 9-silnikowy Rangifer tarandus”. Zaprzęg jest zarejestrowany jako HOHOHO (MSN 0001) i jest wyposażony w transponder ADS-B, dzięki któremu można dokładnie śledzić położenie Świętego Mikołaja. Zupełnie jak na pokładzie samolotu!

Aby jednak Święty Mikołaj mógł przemierzać świat bezpiecznie, musi oczywiście spełniać odpowiednie normy lotnicze. Nie ma tutaj miejsca na wyjątki, zatem organizacja ICAO wydała saniom Mikołaja oznaczenie SLEI. To właśnie nim będzie się posługiwać brodacz, aby meldować się kontrolerom ruchu lotniczego.

Sanie Świętego Mikołaja (Źródło: Flightradar24)

Dodajmy też, że Rangifer tarandus to nie tylko wyjątkowa maszyna z uwagi na swój napęd. To również najstarszy aktywny płatowiec na świecie. Flightradar24 podaje, że zarejestrowany jako HOHOHO sprzęt ma 1753 lata. Konstrukcja przeszła modernizację w 1939 r., kiedy to dodano do niej dziewiąty zespół napędowy. Służy on przede wszystkim ułatwieniu nawigacji. Jasny nos pierwszego ogniwa napędowego rozświetla trasę podczas przemierzania obszarów o trudnej widoczności, kiedy inne przyrządy pomiarowe na saniach sobie nie radzą.