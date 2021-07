Gdzie oglądać Igrzyska Olimpijskie w Tokio? Jest kilka opcji – zarówno w Internecie, jak i w telewizji. Oto komplet informacji, których potrzebujesz do zdalnego kibicowania.

Jak oglądać Igrzyska Tokio 2020 na żywo?

Tegoroczne Igrzyska Olimpijskie to 339 konkurencji w 37 dyscyplinach. W zdecydowanej większości z nich, bo aż w 28, powalczą polscy sportowcy. Chrapkę na medale ma 215 naszych reprezentantów. Ze względu na pandemię imprezy nie będzie można oglądać na miejscu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by kibicować z domu. Zaraz dowiesz się, jak i gdzie oglądać Igrzyska w Tokio, ale najpierw krótkie podsumowanie…

Pigułka: Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020

Co? XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie

Gdzie? W Tokio

Kiedy? Od 21 lipca do 8 sierpnia 2021 roku

Uczestnicy: 205 narodowych komitetów olimpijskich (w tym Polska) i reprezentacja uchodźców

Polska reprezentacja: 215 sportowców (103 kobiety i 112 mężczyzn) startujących w 28 dyscyplinach

Dyscypliny: 37 (w tym 4 nowe: karate, skateboarding, surfing i wspinaczka sportowa) i 1 powracająca (baseball)

Konkurencje: 339 (z czego Polacy wezmą udział w 138)

Gdzie oglądać Igrzyska Olimpijskie 2020 w Internecie i TV?

Prawa do transmisji igrzysk mają dwie stacje telewizyjne w Polsce: to TVP oraz Eurosport. Oznacza to, że zmagania najlepszych na świecie lekkoatletów (i nie tylko) będzie można oglądać na ich kanałach w telewizji, ale także przez Internet.

Opcja numer jeden: Igrzyska w TVP

W przypadku Telewizji Polskiej transmisje będą darmowe i znajdziesz je na stronie sport.tvp.pl. Musisz jednak wówczas liczyć się z obecnością dodatkowych reklam przed rozpoczęciem emisji (uwzględnij więc tę dodatkową minutę czy dwie podczas planowania oglądania). Kanały TVP1 i TVP2 możesz również oglądać w ramach telewizji internetowej, na przykład na platformie WP Pilot. Możesz to robić za darmo (z reklamami) lub od 9,99 zł miesięcznie (bez reklam).

Opcja numer dwa: Eurosport + Player

Z kolei najlepszym sposobem na to, by uzyskać dostęp do Eurosportu przez Internet jest wykupienie pakietu w serwisie Player. Kosztuje 15 złotych za 30 dni i oprócz dwóch kanałów na żywo, na których łącznie pokazanych zostanie 500 godzin materiałów z igrzysk, daje również dostęp do kompletu transmisji (to 3,5 tysiąca godzin wideo z czego ponad 1,2 tysiąca z polskim komentarzem) oraz autorskich programów eksperckich. To najlepsza opcja, jeśli nie chcesz, by cokolwiek cię ominęło.

Kiedy rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie 2020?

Igrzyska w Tokio rozpoczną się 21 lipca od softballowego meczu rozgrywanego o godzinie 9.00. Później czeka nas jeszcze kilka spotkań w tej dyscyplinie, jak również w piłce nożnej. W piątek rano czekają nas pierwsze konkurencje w łucznictwie, jeździectwie, wioślarstwie i strzelectwie, a dopiero później – 23 lipca o godzinie 13.00 odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia.

Źródło: TVP, TVN, informacja własna