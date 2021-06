Specjalnie na Euro 2020 TVP zaskakuje skokiem technologicznym. Aplikacja TVP Sport zaczęła działać na najpopularniejszych systemach operacyjnych dla Smart TV, a jakość 4K zawędrowała do telewizji naziemnej. Jak z tego wszystkiego może skorzystać kibic?

Telewizja Polska już w 2019 roku zapowiadała, że EURO 2020 obejrzymy za darmo w jakości 4K. Mistrzostwa zostały przesunięte o rok i obietnice okazały się realne. Na dodatek niespodzienek od TVP jest więcej. Oprócz dodatkowego kanału TVP 4K z okazji EURO 2020 aplikacja TVP Sport zagościła na Android TV, Tizen Samsunga i webOS od LG. Cieszć może także dostępna na TVP Sport telewizja hybrydowa. Jak z tego wszystkiego skorzystać z darmo i gdzie oglądać rozgrywki EURO 2020?

Gdzie za darmo obejrzysz EURO 2020?

TVP 4K - ultra rozdzielczość w ramach testów nowej generacji telewizji naziemnej

TVP Sport z Hbb TV - smart TV bez zabawy z aplikacjami

Aplikacja TVP Sport - dostępna w każdym smart TV

EURO 2020 na TVP 4K

Kanał TVP 4K jest testowym programem standardu telewizji naziemnej nowej generacji. Został uruchomiony w dniu otwarcia EURO 2020, czyli 11 czerwca 2021 roku i pozostanie dostępny do końca turnieju, czyli 12 lipca 2021. Jeśli testy się powiodą, w czerwcu 2022 roku telewizja naziemna zacznie działać w standardzie NTC-DVB-T2/HEVC.

Telewizja naziemna drugiej generacji i prezentujący ją kanał TVP 4K umożliwi przesyłanie obrazu w jakości UHD 4K z funkcją HDR oraz dźwięku w technologii Dolby Atmos.

Czego potrzebujesz, żeby skorzystać z możliwości kanału TVP 4K?

sygnał telewizji naziemnej

odbiornik tv z tunerem DVB-T obsługujący kodek HEVC

odbiornik tv obsługujący jakość UHD 4K, z funkcją HDR i dźwiękiem Dolby Atmos

Praktycznie rzecz ujmując: potrzebujesz dużego odbiornika telewizyjnego 4K, który został zakupiony w 2019 roku lub później. Telewizor powinien być nowy, ponieważ problematyczny może być kodek HEVC. Jest on standardem w tunerach DVB-T2 aktualnie sprzedawanych odbiorników TV, ale sprzęt z 2018 roku lub starszy może go nie obsługiwać.

Duże rozmiary ekranu mogą być niezbędne ze względu na jakość UHD, którą telewizor ma prezentować. Nawet jeśli odpuścisz sobie Dolby Atmos, jakość HD dostępna jest na kanale TVP Sport i poszukiwanie jej na kanale TVP 4K nie ma sensu. Żeby odtworzyć mecz w jakości UHD 4K potrzebujesz nie tylko obsługi tej jakości, ale także odpowiedniego standardu w kwestii rozmiarów ekranu.



Jeśli włączysz obraz 4K na małym telewizorze i będziesz siedział daleko, to rozdzielczości 4K możesz nie dostrzec

Telewizory z ekranem o przekątnej poniżej 50 cali oznaczają, że jakość UHD dostrzeże widz, który jest od nich oddalony o mniej, niż metr. Wygodne półtora metra zapewniają dopiero telewizory 75 cali 4K. Dobrą alternatywą dla właścicieli niewielkich lokali może być w tej sytuacji projektor 4K z odpowiednim tunerem DVB-T. Więcej znajdziecie w publikacji jaka powinna być odległość od telewizora w zależności do rozmiaru.

EURO 2020 na TVP Sport z Hbb TV

EURO 2020 na TVP Sport to także powiew nowych technologii. Uruchomienie kanału w dotychczas używanym standardzie naziemnym na podłączonym do Internetu odbiorniku telewizyjnym to dostęp do Hbb TV (Hybrid Broadband Broadcast Television). Telewizja hybrydowa to w dużym skrócie dodanie opcji VOD do możliwości tradycyjnego kanału.

Przegapiony mecz, jego skróty, transmisje ze studia i dodatkowe informacje publicystyczne można odtworzyć w dowolnym momencie, korzystając z biblioteki internetowej. Wywołuje się ją jednym przyciskiem na pilocie, który akceptuje połączenie z biblioteką.

Czego potrzebujesz, żeby skorzystać z Hbb TV w TVP Sport?

sygnał telewizji naziemnej

odbiornik TV z funkcją smart TV

Mało prawdopodobne, żeby były Ci potrzebne wielkie zakupy. Aktualnie używany tuner DVB-T wystarczy. Podłączenie do internetu możesz zagwarantować sobie, decydując się na zupełnie nowy telewizor z funkcją smart TV. Oszczędny kibic może także posłużyć się przystawką smart TV, która doda sprytu nawet nieprzystosowanemu do Internetu odbiornikowi telewizyjnemu.

Euro 2020 w aplikacji TVP Sport

Biblioteka TVP Sport oraz transmisje na żywo rozgrywek EURO 2020 dostępne są także na stronie www, oraz w mobilnej aplikacji TVP Sport. Można ją pobrać na urządzenia mobilne ze Sklepu Play, App Store oraz App Gallery Huawei.

Rozwiązanie to funkcjonuje od jesieni zeszłego roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, bowiem aplikacja i dostęp do jej treści są zupełne darmowa. Oferuje wszystko to, co na TVP Sport można zobaczyć, ale dużo ciekawiej:

Można obejrzeć mecz jako transmisję telewizyjną ze studiem, transmisje tylko z dźwiękiem ze stadionu.

Do wyboru jest widok z trybun lub z kamery 180 o .

. Rozgrywki można śledzić z komentarzem polskim, angielskim, z napisami lub bez jakichkolwiek komentarzy.

Dostępne są retransmisje minionych rozgrywek oraz ich skróty, wywiady i cała masa materiałów publicystycznych.

Do niedawna aplikacja TVP Sport zbierała istne cięgi, przede wszystkim w Sklepie Play. Żeby transmitowane wydarzenie sportowe wyświetlić na większym ekranie odbiornika telewizyjnego, trzeba było pomagać sobie Chromcastem od Google lub Air Play od Apple. Od kilku dni zamieszanie sprzętowe ma szanse się skończyć.

Aplikacja TVP Sport została udostępniona w sklepie Android TV i znaleźć ją można wśród aplikacji w systemie webOS w telewizorach marki LG oraz Tizen w odbiornikach Samsunga. Żeby ją pobrać, wystarczy odwiedzić bibliotekę aplikacji i posłużyć się wyszukiwarką podając hasło "TVP Sport". Jeśli odbiornik telewizyjny jej nie dostrzega, należy zatwierdzić mu ewentualne aktualizacje, a w przypadku ich braku zrestartować urządzenie.



Aplikacja TVP Sport na telewizorze LG 50UK6300

Android TV, webOS oraz Tizen to prawdopodobnie nie wszystko. TVP Sport podaje, że aplikacja dostępna jest na urządzeniach marek:

Samsung, LG, Philips, Sony, Toshiba, TCL, Xiaomi Mi BOX oraz Nvildia Shied

Samsung i LG są na tej liście jednoznaczne. Ich telewizory mają swoje systemy operacyjne, które obsługują aplikację TVP Sport. Ale telewizory Philips, Sony, Toshiba i TCL dostępne są nie tylko z Android TV, ale także z systemami operacyjnymi bazującymi na Linuxie. Taki jest na przykład Shapi Philipsa, który spotkać można w tańszych modelach tej marki. W komunikatach ze strony TVP jest zbyt dużo ogólników, żeby można to było w stu procentach potwierdzić.

Próba pobrania aplikacji niewiele kosztuje, a stracić można dużo. Nawet jeśli polska reprezentacja zawiedzie. Aplikacja TVP Sport udowadnia, że emocje sportowe to nie tylko piłka nożna. Oprócz EURO 2020 są w niej dostępne rozgrywki Ligi Narodów. W siatkówce Polska umie skopać Rosję 3:1. Poza tym zaraz Olimpiada, a do Tokio daleko.

Źródło: TVP SPORT