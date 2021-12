Skoki narciarskie wyleciały z TVP. Która stacja telewizyjna je transmituje i czy w Internecie jest szansa obejrzeć w tegoroczne popisy skoczków narciarskich?

Oglądanie skoków narciarskich tej zimy może wiązać się z trudnym kompromisem. TVP, zamiast potwierdzać pozycję lidera udostępniania sportu premium i zaskakiwać skokiem technologicznym, rzuca nam tylko śnieżką w plecy. Inwestycja w skandynawską Viaplay także zrobi z nas bałwana. Kto za darmo transmituje popisy skoczków narciarskich w telewizji i jak obejrzeć je w Internecie?

Jak zapowiada się sezon zimowy 2021/2022 w skokach narciarskich?

Sezon zimowy 2021/2022 to wyjątkowo intensywny czas dla miłośników skoków narciarskich. Przed nami tradycyjnie Turniej Czterech Skoczni i zanim co niektórzy ochłoną, wystartuje Olimpiada w Pekinie. Trwający już Puchar Świata zakończą zawody w Oslo. Tam skoczkowie zawitają dopiero w marcu. A to nie koniec, bo jak przestaną skakać, to zaczną latać. Kibice mogą liczyć tej zimy na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Szykują się więc trzy miesiące prawdziwego białego szaleństwa i blokowanie telewizora nie tylko co weekend.

Terminarz skoków narciarskich w sezonie 2021/2022 18 grudnia 2021 - skoki narciarskie w szwajcarskim Engelbergu

19 grudnia 2021 - skoki narciarskie w szwajcarskim Engelbergu 29 grudnia 2021 - 6 stycznia 2022 - 70. Turniej Czterech Skoczni: 29 grudnia 2021 - niemiecki Oberstdorf

1 stycznia 2022 - niemieckie Garmisch-Partenkirchen

4 stycznia 2022 - austriacki Innsbruck

6 stycznia 2022 - austriackie Bischofshofen



8 - 9 stycznia 2022 - skoki narciarskie w austriackim Bischofshofen

15 - 16 stycznia 2022 - skoki narciarskie w polskim Zakopanem

21 - 23 stycznia 2022 - skoki narciarskie miały być w japońskim Sapporo, ale zostały przeniesione nie wiadomo jeszcze gdzie

28 stycznia 2022 - skoki narciarskie w niemieckim Willingen (konkurs drużyn mieszanych)

29 - 30 stycznia 2022 - skoki narciarskie w niemieckim Willingen



4 lutego 2022 - 20 lutego 2022 - Igrzyska Olimpijskie w Pekinie



26 - 27 lutego 2022 - skoki narciarskie w fińskim Lahti

3 marca 2022 - skoki narciarskie w norweskim Lillehammer

4 - 6 marca 2022 - skoki narciarskie w Oslo



11 - 13 marca 2022 - Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich



19 - 20 marca 2022 - loty narciarskie w niemieckim Oberstdorfie

25 - 27 marca 2022 – loty narciarskie w słoweńskiej Planicy

groźna przerwa wiosenno-letnia, która pozwala ocenić czy nadal mamy rodzinę i przyjaciół

Gdzie oglądać skoki narciarskie w telewizji?

Obejrzenie w telewizji wszystkich planowanych skoków narciarskich w sezonie 2021/2022 zagwarantujemy sobie, stawiając na Eurosport. Dzięki niemu mamy szansę nie przegapić żadnej zimowej imprezy sportowej. Obejrzymy tam Olimpiadę w Pekinie, większość zawodów Pucharu Świata, w tym Turniej Czterech Skoczni i szczęśliwie zakończymy zimę lotami narciarskimi w Planicy.

Z naszego terminarza wypadną tylko skoki narciarskie w Zakopanem i Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Te jednak wyjątkowo zobaczymy na TVP Sport.

Niestety, wadą Eurosportu są opłaty. Dostęp do kanału wymaga abonamentu telewizji kablowej lub satelitarnej, często z odpowiednim pakietem sportowym. Pewnym sposobem na Eurosport za darmo jest także posiadanie towarzyskiego znajomka, który za kanał ten już płaci i prześladowanie go przez całą zimę.

Gdzie za darmo oglądać Turniej Czterech Skoczni i pozostałe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich?

Wielu kibiców, pucujących telewizor na 29 grudnia i Turniej Czterech Skoczni może zderzyć się z wątpliwościami czy skoki narciarskie nadal są polskim sportem narodowym. Otóż są. Darmowe transmisje skoków narciarskich będą dostępne, a Telewizja Polska to nie jedyna Polska, jaka istnieje. Wystarczy zmienić kanał. Za darmo skoki narciarskie obejrzymy w TVN. Co więcej, może tak pozostać na dłużej.

Dlaczego w TVP nie ma skoków narciarskich?

Powodów, dla których TVP nie może transmitować większości skoków narciarskich, jest zapewne kilka, ale jeden bardzo znaczący. Prawa do transmisji telewizyjnej sportów zimowych, w tym skoków narciarskich, posiada Discovery i to do sezonu 2025/2026 włącznie.

Do momentu, kiedy wspomniane stacje nie będą w stanie ze sobą negocjować, głos Dariusza Szpakowskiego nie umili nam zimowego popołudnia. Chyba, że komentator zmieni pracodawcę. To wydaje się bardziej prawdopodobne, niż jakakolwiek rozmowa pomiędzy Telewizją Polską a właścicielem TVN.

Gdzie oglądać skoki narciarskie w Internecie?

Kibice, którzy nie są skłonni do użytkowania telewizji, śmiało mogą liczyć na obejrzenie skoków narciarskich w Internecie. Trudno jednak będzie uniknąć wydatków i wykluczyć TVN z naszego życia. Legalne i dobrej jakości transmisje skoków narciarskich zapewnia tylko Player. Skorzystamy z niego w wersji przeglądarkowej lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne oraz smart TV.

Ile kosztuje oglądanie skoków narciarskich w Player?

Bez dodatkowych opłat z Playera korzystać mogą właściciele wybranych pakietów telewizji kablowych i satelitarnych. Dlatego oszczędny kibic przed wydaniem choćby złotówki, powinien upewnić się co do swojego stanu posiadania. Pozbawieni takiego rozwiązania miłośnicy zimowych sportów ekstremalnych muszą liczyć się z opłatami rzędu 15 zł miesięcznie.

W tej cenie Player pozwoli nam odtworzyć transmisje Eurosportu, czyli cały pakiet sportów zimowych. Zobaczymy Turniej Czterech Skoczni, zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich i Olimpiadę w Pekinie. Dostępne będą też loty narciarskie, ale bez Mistrzostw Świata. Po nie trzeba będzie sięgnąć po aplikację TVP Sport, ale tam opłat nie musimy się obawiać.

