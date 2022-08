Zdjęcia z Teleskopu Webba to mnóstwo wiedzy o Wszechświecie, ale także bardzo dobry pomysł na efektowną tapetę telefonu lub monitora. Skąd ją pobrać za darmo i czym różnią się obrazy dostarczane od NASA od tych z galerii ESA?

Odszukanie zdjęć z JWST nie jest skomplikowane. Odpowiednia sieć kontaktów w mediach społecznościowych wystarczy, żeby w pamięci naszego telefonu zamieszkały zdjęcia efektownej Mgławicy Carina lub gustownych obrazów groźnego Jowisza. Umieszczenie ich na tapecie monitora lub telefonu wymaga jednak odpowiedniej rozdzielczości, a portale społecznościowe złośliwie kompresują nawet dobrej jakości oryginał. Skąd pobrać zdjęcia z teleskopu Webba, żeby pasowały do ekranu telefonu, monitora lub tabletu i nie zajęły nieprzyzwoitej ilości pamięci?

Czy wykorzystywanie zdjęć z Teleskopu Webba jest legalne?

Zdjęcia z Teleskopu Webba udostępniane są na licencji Creative Commons. Oznacza to, że można nieodpłatnie wykorzystywać je do celów niekomercyjnych, a do takich należy umieszczenie zdjęcia na ekranie blokady prywatnego telefonu lub tabletu.

Gdzie znajdziesz wszystkie zdjęcia z Teleskopu Webba?

Teleskop Webba jest jeden we Wszechświecie, a zdjęcia które wykonuje, pochodzą ze Space Telescope Science Institute. Chociaż łatwo utożsamić tę instytucję z NASA, to pracujący tam naukowcy są międzynarodowym zespołem i zdjęcia wykonane przy użyciu Teleskopu Webba są wspólną własnością trzech instytucji badawczych: NASA, ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) i CSA (Kanadyjska Agencja Kosmiczna).

Zdjęcia z Teleskopu Webba znajdziemy na stronach internetowych każdej z tych trzech agencji. Stanowią one ilustracje licznych artykułów, ale takie ich wersje nie są oryginałami. Ich formaty i rozmiary nie nadają się do wydruków i tylko sporadycznie dobrze się prezentują jako kosmiczna blokada telefonu lub tabletu.

Kombinować jednak nie trzeba, ponieważ ESA i NASA przygotowały galerie, w których każdy z obrazów wykonanych przez Teleskop Webba dostępny jest w dziesiątkach rozmiarów do wyboru.

Katalog zdjęć z Webba przygotowany przez ESA: Przejdź do zdjęć z Teleskopu Webba udostępnionych przez ESA Katalog zdjęć z Webba stworzony przez NASA na platformie Flickr Przejdź do zdjęć z Webba udostępnionych przez NASA

Zdjęcia z Teleskopu Webba od NASA

Sposób, w jaki NASA udostępnia zdjęcia z Teleskopu Webba, jest bardzo mylący. Oprócz galerii na platformie Flickr istnieje też katalog zdjęć na stronie domowej teleskopu:

NASA nie spieszy się jednak z jego aktualizowaniem i jeśli potrzebujemy obrazów opublikowanych kilka dni temu, to znajdziemy je tylko na platformie Flickr. Zdarza się też, że w żadnym ze źródeł od NASA nie ma w rozmiarze oryginalnym, a jeśli taki jest dostępny, to tylko w formacie PNG. Tymczasem do wydruków lepszym pomysłem jest format TIFF, a taki pobierzemy tylko z galerii ESA.

Galeria NASA mniej rozczarowuje, jeśli potrzebujemy obrazów do wykorzystania cyfrowego. Każde ze zdjęć z Teleskopu Webba pobierzemy w następujących formatach:

Kwadrat 75 (75 × 75)

Kwadrat 150 (150 × 150)

Miniatura (100 × 58)

Mały 240 (240 × 139)

Mały 320 (320 × 185)

Mały 400 (400 × 232)

Średni 500 (500 × 290)

Średni 640 (640 × 371)

Średni 800 (800 × 463)

Duży 1024 (1024 × 593)

Duży 1600 (1600 × 926)

Duży 2048 (2000 × 1158)

Pliki zawsze są w formacie JPG i w zależności od obrazu ważą 30 – 750 KB. Świetnie sprawdzają się jako miniaturki przydatne do publikacji w mediach społecznościowych oraz jako tło dla ekranów elektroniki. Niektóre ze zdjęć z Teleskopu Webba są też dostępne w jakości 3K, 4K, 6K i 10K i chociaż ich waga odpowiednio rośnie, to nadal są to pliki JPG.

Zdjęcia z Teleskopu Webba od ESA

ESA udostępniając swoje zasoby robi to szybko, w jednym miejscu i zapewnia różnorodność formatów. Zdjęcia z Teleskopu Webba możemy pobrać jako plik TIFF, JPG lub JPEG. Dostępne formaty i rozmiary są różne dla każdego obrazu, ale zawsze dostępne są wszystkie oryginalne rozdzielczości.

Mocną stroną galerii ESA jest także potraktowanie potrzeb właścicieli elektroniki. Agencja przygotowała dla nich niewielkie tapety w popularnych popularnych formatach monitorów i ekranów urządzeń mobilnych.

W formie plików JPG ESA udostępnia zdjęcia w następujących rozdzielczościach:

1024x768

1280x1024

1600x1200

1920x1200

2048x1536

Możliwości jest mniej, niż w galerii NASA, ale największą wadą tych tapet jest kadrowanie względem oryginału, które może nam się nie podobać. Nie należy Na ten kłopot ESA także dostarcza rozwiązanie. W jej galerii zdjęć z Webba znajdziemy opcję wycięcia z oryginału dowolnego fragmentu obrazu.

Funkcja kadrowania zdjęć w galerii ESA. W widoku na urządzeniu mobilnym kolumna jest w dole strony, poniżej tekstu, a nie z prawej jak na powyższym obrazie.

W ten sposób możemy jednym kliknięciem pobrać obraz z Teleskopu Webba, który waży niewiele i doskonale nadaje się do umieszczenia jako ekran blokady telefonu, tapeta monitora lub tabletu.

Kadr wycięty z obrazu "Kosmiczne klify" Mgławicy Carina - kompozyt MIRCam i MIRI

Funkcjonalność tę można także wykorzystać do pobrania obrazu bez dodatkowego kadrowania, ale w formie pliku PNG.

Pełen kadr obrazu "Kosmiczne klify" Mgławicy Carina - kompozyt MIRCam i MIRI

Dlaczego zdjęcia z Teleskopu Webba łatwiej pobrać od ESA?

Obraz NIRCam „Kosmicznych klifów” w Carina

Wieści internetowe dowodzą, że obraz „Kosmicznych klifów” Mgławicy Carina to najczęściej wykorzystywane zdjęcie z Teleskopu Webba. Jest też dobrym przykładem dlaczego galeria ESA prezentuje je lepiej.

Oryginał obrazu jest ogromny i liczy sobie 14575 x 8441 pikseli. Z galerii ESA pobierzemy go jako:

TIFF oryginał około 137 MB,

Duży JPEG 17 MB,

TIFF 10K 63.2 MB,

TIFF 4K 11.2 MB

JPEG 2.3 MB

Pomniejszony JPEG screensize (1280 x 741 px) 284.3 KB.

Są też dostępne tapety oraz opcja samodzielnego kadrowania oryginału. Przy jej pomocy możemy pobrać obraz „Kosmicznych klifów” Mgławicy Carina w formacie png. Jeśli uruchomimy tę funkcjonalność i bez poprawek pobierzemy plik, to pojawi się on na naszym dysku w formacie PNG, rozdzielczości 1335 x 583 i zajmie 1.2 MB.

Zdjęcie z Teleskopu Webba wykorzystane jako tapeta na ekranie telefonu

Ten sam obraz z galerii NASA na platformie Flickr pobierzemy tylko w niższych rozdzielczościach. Jeśli nie odpowiada nam duży format jpg 2048 (2000 × 1158 px), to do wyboru mamy jeszcze plik PNG z obrazem o rozdzielczości 2000 × 1158. Waży on zaledwie 3,3 MB i znajdziemy go także w galerii na stronie domowej NASA, ale nie jest to oryginał.

Obraz Jowisza i okolic w szerokokątny widoku NIRCam

Wdzięcznym dla ekranów elektroniki jest też zaobserwowany przez Teleskop Webba widok na Jowisza i jego okolice.

Obraz ten został opublikowany 22/08/2022, ale NASA jeszcze nie udostępniła go na stronie domowej. Znajdziemy go tylko w galerii ESA lub jego pomniejszenia w galerii NASA na platformie Flickr.

Od ESA dostaniemy go jako:

Pełnowymiarowy oryginał (3283 x 2829 pikseli) 7,2 MB

Duży JPEG 807,1 KB

Mały JPEG 83,7 KB

Dostępne są także tapety oraz opcja samodzielnego kadrowania, dzięki której pobierzemy obraz w pliku PNG.

Zdjęcie z Teleskopu Webba wykorzystane na pulpicie monitora

Galeria NASA na platformie Flickr także udostępnia obraz Jowisza i okolic w szerokokątny widoku NIRCam, ale tamtejszy „oryginał” to plik PNG, w którym obraz ma rozdzielczość 1970x1698. Obrazem w rozdzielności oryginału NASA dotychczas się nie podzieliła.

Żródła: NASA, ESA, CSA