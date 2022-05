Nvidia nie zamierza spoczywać na laurach i przygotowuje nową kartę graficzną. Tym razem będzie to propozycja z najniższego segmentu, który ma powalczyć z najsłabszymi modelami Radeon.

Oferta tanich kart graficznych Nvidii jest dosyć uboga – zieloni oferują mocno wysłużonego GeForce GTX 1650 (z 2019 roku) albo… jeszcze starszego GeForce GTX 1050 Ti (z 2016 roku). Jest też nowy GeForce RTX 3050, który plasuje się już w trochę wyższym segmencie.

Okazuje się, że Nvidia może wprowadzić nową konstrukcję.

Nvidia przygotowuje kartę GeForce GTX 1630

Według informacji serwisu VideoCardz, producent pracuje nad modelem GeForce GTX 1630. Co prawda dokładna specyfikacja karty jeszcze nie jest znana, ale miałaby ona uplasować się poniżej modelu GeForce GTX 1650. Nie będzie to jednak całkowicie nowa propozycja - mielibyśmy do czynienia z konstrukcją z generacji Turing bez sprzętowego wsparcia dla Ray Tracingu.

Wydajność? Cóż, nie powinniśmy oczekiwać potężnych osiągów. GeForce GTX 1630 najpewniej nadawałby się do grania w rozdzielczości Full HD na średnich ustawieniach – karta byłaby odpowiedzią na nowego Radeona RX 6400.



Nowy GeForce GTX 1630 miałby konkurować z Radeonem RX 6400 (foto: AMD)

Według źródła, GeForce GTX 1630 miałby zastąpić kartę GeForce GTX 1050 Ti. Szczegóły na temat premiery jeszcze nie są znane, ale zapewne nastąpi ona w najbliższych tygodniach.

Źródło: VideoCardz