Czekacie na kartę graficzną GeForce RTX 3090 Ti? Jeśli tak, to mamy dobre wieści – w sieci pojawiło się zdjęcie i finalna specyfikacja nowego modelu. Nie będzie to jednak zbyt energooszczędna konstrukcja.

Jeśli czytacie nasze newsy, informacje o karcie GeForce RTX 3090 Ti nie powinny być specjalnym zaskoczeniem. Nvidia planuje wydać ulepszoną wersję modelu GeForce RTX 3090, który obejmie tytuł nowego króla wydajności.

Co prawda prezentacja karty ma nastąpić dopiero za kilkanaście godzin (w kuluarach mówi się o konferencji Nvidii na targach CES 2022), ale już teraz mamy informacje o specyfikacji nowego modelu. Czego możemy się spodziewać?

GeForce RTX 3090 Ti – ujawniono specyfikację karty

Producent postawił na topową specyfikację. Nowa karta bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102 w konfiguracji z 10 752 rdzeniami CUDA, 336 jednostkami Tensor i 84 rdzeniami RT. Dodatkowo na pokładzie znalazły się 24 GB szybkiej pamięci GDDR6X 384-bit.

Model GeForce RTX 3090 Ti* GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-350 GA102-300 GA102-225 Jednostki cieniujące 10752 10496 10240 Jednostki teksturujące 336 328 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 112 Rdzenie Tensor 336 (3. gen) 328 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 84 (2. gen) 82 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost 1860 MHz 1695 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 19 500 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 1008 GB/s 936 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP 450 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) DUŻA $1499 $1199 *specyfikacja nieoficjalna

GeForce RTX 3090 Ti to właściwie dopakowany model GeForce RTX 3090 - karta oferuje większą moc obliczeniową i wyższą przepustowość pamięci, co powinno przełożyć się na jeszcze lepsze osiągi. Warto jednak zaznaczyć, że konstrukcja cechuje się bardzo wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną (podobno rekomendowany będzie tutaj zasilacz co najmniej o mocy 1000 W!).

Serwis VideoCardz opublikował zdjęcie referencyjnej wersji GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition (najpewniej z wcześniejszego pokazu dla mediów).

Referencyjna karta nie powinna być dla Was zaskoczeniem, bo wygląda ona praktycznie tak samo jak model GeForce RTX 3090 Founders Edition – producent zastosował potężne, 3-slotowe chłodzenie z dwoma przeciwstawnymi wentylatorami.

Zagadką pozostaje cena nowej karty. Możemy jednak być pewni, że sprzęt nie będzie należał do najtańszych… o ile w ogóle będzie można go kupić w sklepach.

Źródło: VideoCardz