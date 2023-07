INNO3D poszerzył swoją ofertę o wersję Compact karty GeForce RTX 4060. Wariant wyróżnia się atrakcyjną ceną.

Karta graficzna od INNO3D bazuje na rdzeniu AD107 z 3072 jednostkami CUDA. Model pracuje na domyślnych taktowaniach ustalonych przez Nvidię: bazowy zegar to w tym przypadku 1830 MHz, natomiast w trybie Boost układ może się rozpędzić do 2460 MHz. Na pokładzie znalazło się 8 GB VRAM typu GDDR6 (17 Gbps) na szynie 128-bit.

Producent określa współczynnik TGP na 115 W (mamy więc do czynienia z energooszczędną kartą). Ponadto układ wyposażono w rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji.

Wymiary i cena INNO3D GeForce RTX 4060 Compact

"Kompaktowa" GeForce RTX 4060 ma dwuslotowy system chłodzenia z jednym wentylatorem. Wymiary karty to 155 x 122 x 39 mm. Oznacza to, że produkt powinien zmieścić się nawet do najmniejszych obudów na rynku. Całości dopełniają metalowy backplate, złącze zasilania 8-pin oraz standardowy zestaw portów wideo (3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1).

INNO3D GeForce RTX 4060 Compact jest już dostępna w sklepach z elektroniką. Kartę wyceniono na około 1359 zł.

źródło: materiały prasowe