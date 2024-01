Jesteśmy po premierze karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Nowy model pojawił się w naszym rankingu wydajności, a pierwsze niereferencyjne wersje już są dostępne w sprzedaży. Jak można ocenić najnowszą konstrukcję NVIDII?

Karta graficzna GeForce RTX 4070 Ti SUPER była wyczekiwana przez wielu graczy, jednak ostatecznie sprzęt został dosyć chłodno przyjęty przez recenzentów (prasowa premiera nie obyła się bez problemów). Czy to model, który będzie można polecić graczom?

GeForce RTX 4070 Ti w ulepszonej wersji SUPER

GeForce RTX 4070 Ti SUPER zastępuje model GeForce RTX 4070 Ti (ten został wycofany z produkcji, więc niedługo zniknie ze sklepów). Karta została zaprojektowana do grania w rozdzielczości 1440p, ale powinna sobie poradzić też z niektórymi grami w rozdzielczości 4K.

Model GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4070 SUPER GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 Ti SUPER Układ graficzny AD104 AD104 AD104 AD103 Jednostki CUDA 5888 7168 7680 8448 Jednostki RT 46 56 60 66 Taktowanie układu graficznego 1920/2475 MHz 1980/2475 MHz 2310/2610 MHz 2340/2610 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 21 000 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci 504 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 672 GB/s TGP 200 W 220 W 285 W 285 W Cena $549 $599 (wycofany) $799

Zmiany wyglądają obiecująco – producent zastosował wydajniejszy układ graficzny, a do tego możemy liczyć na więcej pamięci wideo (i do tego znacznie szybszej). Pomimo wprowadzonych zmian, nowa karta powinna cechować się podobnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Ceny kart GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Tym razem nie przygotowano wersji Founders Edition. GeForce RTX 4070 Ti SUPER pojawił się wyłącznie w niereferencyjnych wersjach partnerskich producentów, które różnią się chłodzeniem. Lepsze wersje pracują też z wyższymi zegarami, co przekłada się na ciut lepsze osiągi.

Najtańsze wersje można kupić za około 3900 – 4000 złotych, czyli taniej niż zapowiadała NVIDIA. Za konstrukcje z lepszym chłodzeniem trzeba dopłacić jakieś 100 – 500 złotych - to już koszt 4100 - 4500 zł. Cena wydaje się akceptowalna, bo jeszcze do niedawna tyle trzeba było zapłacić za zwykłe modele GeForce RTX 4070 Ti (przy czym takie karty też trochę potaniały).

GeForce RTX 4070 Ti SUPER - ranking kart graficznych

GeForce RTX 4070 Ti SUPER pojawił się w naszym rankingu kart graficznych. Ranking pozwala przejrzeć parametry sprzętu oraz porównać wydajność do innych modeli dostępnych na rynku.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER teoretycznie powinien konkurować z topowymi modelami AMD. W tradycyjnej rasteryzacji karta wypada podobnie do dużo tańszego Radeona RX 7900 XT (dostępny za około 3500 zł), ale jej mocną stroną jest Ray Tracing – przy takim scenariuszu przegania nawet droższego Radeona RX 7900 XTX (dostępny za około 4300 zł).

Sytuacja na rynku najwydajniejszych kart graficznych robi się coraz ciekawsza. Nvidia wydała nowe, lepsze modele z serii SUPER, a AMD odpowiedziało obniżkami cen obecnych modeli. Co lepiej wybrać? To już zależy od Waszych preferencji i tego do czego będziecie wykorzystywać sprzęt.