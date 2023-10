GeForce RTX 4090 podbił serca najbardziej wymagających graczy, ale niektórzy klienci mogą mieć problem z zakupem karty. Karta drożeje nie tylko w Chinach, ale też w Stanach Zjednoczonych.

GeForce RTX 4090 to topowa karta graficzna, która dominuje w rankingach wydajności. Nic dziwnego, że sprzęt podbił serca najbardziej wymagających graczy i jest wybierany do budowy wydajnych komputerów do grania. Nie mamy jednak dobrych wieści dla planujących zakup flagowca "zielonych".

GeForce RTX 4090 jednak bez ograniczeń eksportowych

Niedawno pisaliśmy nowych ograniczeniach Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, które miały obejmować zakaz eksportu topowych układów graficznych do Chin. Wśród zakazanych modeli początkowo wymieniany był także GeForce RTX 4090.

rozwiń

Zapowiedzi z zachodu odbiły się na chińskich sprzedawcach. Niektórzy skupowali ogromne ilości kart, którzy następnie wyprzedawali karty GeForce RTX 4090 po mocno zawyżonych cenach – często z 2-, 3- lub nawet 4-krotną „przebitką”.

Przepisy weszły w życie szybciej niż podejrzewano, ale wśród zakazanych modeli ujęto tylko profesjonalne akceleratory obliczeniowe Nvidia A100, A800, H100, H800 i L40S. Karta GeForce RTX 4090 ostatecznie nie została objęta restrykcjami.

GeForce RTX 4090 drożeje w sklepach

Wygląda na to, że sytuacja na rynku kart graficznych jest poważniejsza niż podejrzewano. Co prawda ceny kart graficznych GeForce RTX 4090 w Chinach już wróciły do normy, ale spore podwyżki teraz są widoczne w Stanach Zjednoczonych (to właściwie jedyna karta graficzna, która jest droższa niż wynosi sugerowana cena producenta).

rozwiń

Najtańsze wersje karty GeForce RTX 4090 w dużych sieciach z elektroniką kosztują około 1800 dolarów, czyli o jakieś 12% więcej niż wynosi sugerowana cena tego modelu dla sprzedaży detalicznej.

rozwiń

Skąd wynikają podwyżki? Tego nie wiadomo. Raczej możemy wykluczyć import kart przez chińskich handlarzy (przy takim zakupie karty byłyby droższe niż u lokalnych dystrybutorów).

U nas najtańsze karty GeForce RTX 4090 kosztują około 8200 - 8500 złotych. Co prawda to dużo niższa kwota niż sugerowana cena na premierę (ta wynosiła 9699 złotych), jednak w ostatnim czasie obserwujemy spore podwyżki cen wszystkich kart graficznych związane z niekorzystnym kursem walut.

Źródło: TechSpot, X @ HKEPC, X @ I_Leak_VN, X @ MEGAsizeGPU