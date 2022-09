Czekacie na karty graficzne GeForce RTX 4000? Co prawda premiera dopiero przed nami, ale w sieci już pojawiły się testy wydajności topowego modelu GeForce RTX 4090. Jest na co czekać!

GeForce RTX 4090 – nowy król wydajności Nvidii

Według nieoficjalnych informacji, karta GeForce RTX 4090 ma być topowym przedstawicielem nowej generacji RTX 40 (Ada Lovelace). Docelowo ma ona zastąpić model GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3090 Ti.

Konstrukcja ma zostać wyposażona w układ graficzny Nvidia AD102 z 16 384 jednostkami CUDA i oferować 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Mówi się też o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na energię – współczynnik TBP ma bowiem wynosić około 450 W.

Ujawniono wydajność GeForce RTX 4090. Jest mocarna!

Jakiś czas temu pojawiły się przecieki dotyczące wydajności karty GeForce RTX 4090 w benchmarku 3DMark Time Spy Extreme – pierwsze szacunki mówiły o ponad 19 000 punktach (Graphics Score). Okazuje się, że topowy GeForce może być jeszcze wydajniejszy.

Na chińskim forum ChipHell pojawiło się zdjęcie z testu Time Spy Extreme z wynikiem 20 192 punktów Graphics Score (to prawie 2-krotnie więcej niż GeForce RTX 3090 i o jakieś 80% więcej niż GeForce RTX 3090 Ti). Co prawda nie ujawniono o jaką kartę chodzi, ale nieoficjalnie mówi się, że jest to właśnie GeForce RTX 4090.

Według ujawnionych zdjęć, układ graficzny testowanej karty miał pracować z taktowaniem 3015 MHz, a pamięci z efektywną częstotliwości 21 000 MHz. Żaden dotychczasowy model nie oferuje ani takiej wydajności, ani takiej specyfikacji.

Źródło nie opublikowało żadnych zdjęć karty. Tester twierdzi jednak, że została ona wyposażona w potężne chłodzenie powietrzne, które podobno jest projektowane z myślą o modelach o TGP 600 – 800 W. W spoczynku jej temperatura wynosiła 30 stopni Celsjusza, a pod obciążeniem osiągała ponad 55 stopni (na wykresie pojawiają się jeszcze wyższe wartości).

Więcej informacji powinniśmy poznać 20 września na konferencji Nvidia GeForce Beyond podczas targów GTC 2022. Pozostaje zatem cierpliwie czekać...

Źródło: ChipHell, VideoCardz