Nvidia pracuje nad kolejną generacją kart graficznych GeForce. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o modele GeForce RTX 5000 z generacji Blackwell, które mają wprowadzić rewolucję w PC-tach.

Za nami premiera pierwszych kart graficznych GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace), które przyniosły ogromny wzrost wydajności – modele GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080 dominują w rankingach wydajności. Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i już pracuje nad kolejną generacją kart GeForce.

Co nowego w kartach GeForce RTX 5000?

Na kanale RedGamingTech pojawiły się nieoficjalne przecieki dotyczące kart GeForce RTX 5000. Ujawnione informacje nie zostały potwierdzone, więc należy podchodzić do nich z ograniczonym zaufaniem.

Źródło wskazuje, że modele GeForce RTX 5000 mają bazować na architekturze Blackwell (nawiązującą do Davida Blackwella – amerykańskiego statystyka i matematyka). Jedną z największych zmian będzie wprowadzenie układów na bazie konstrukcji MCM (Multi-chip module), co pozwoli budować tańsze i bardziej złożone chipy. Podobną konstrukcję (opartą o chiplety) wprowadziło AMD w obecnych kartach Radeon RX 7000.

Nowa architektura podobno wprowadzi spore zmiany w budowie rdzeni. Blackwell ma korzystać z nowych bloków SM, a do tego zaoferuje nową rzecz – akcelerator odszumiający (ma on być częścią potoku odpowiedzialnego za ray tracing). Na ten moment jeszcze nie znamy szczegółów dotyczących funkcji.

Jeśli informacje się potwierdzą, karty graficzne GeForce RTX 5000 mogą wprowadzić rewolucję na rynku komputerów do gier. Mówi się, że nowa architektura przyniesie najwyższy przyrost wydajności w historii producenta. Na ich premierę najpewniej będziemy musieli poczekać do 2024 roku. Ciekawe co na to AMD...

Źródło: RedGamingTech