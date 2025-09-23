Kolejne problemy ze sklepem Amazon. Jeden z użytkowników serwisu Reddit zamówił w amerykańskim sklepie kartę graficzną GeForce RTX 5080. Zamiast niej otrzymał cegłę.

Niejednokrotnie pisaliśmy o przypadkach, w których klienci sklepu Amazon padali ofiarą oszustw i nie otrzymywali zamówionego sprzętu. Wśród opisanych sytuacji były m.in. worek z piaskiem zamiast karty graficznej GeForce RTX 3090 Ti czy podrobiony procesor AMD Ryzen 7 9800X3D.

Oszustwa tego typu wciąż mają miejsce. Niedawno jeden z takich przypadków opisał użytkownik serwisu Reddit.

Dostał cegłę zamiast karty graficznej

Użytkownik GlassHistorical5303 zamówił kartę graficzną PNY GeForce RTX 5080 OC Triple Fan – jeden z wydajniejszych modeli, którego cena oscyluje w okolicach 5 tys. zł. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało w porządku, jednak po otwarciu paczki okazało się, że w środku zamiast produktu znajduje się cegła.



Po otwarciu opakowania okazało się, że zamiast karty graficznej w środku znajduje się cegła

Jeden z komentujących użytkowników Reddita żartobliwie nazwał otrzymany przedmiot „Foundation Edition”, co stanowiło aluzję do podstawowej wersji karty graficznej – w rzeczywistości jednak była to zwykła cegła.

Jak to możliwe, że sklep „sprzedaje” cegłę?

GlassHistorical5303 poinformował, że po zgłoszeniu reklamacji Amazon zgodził się na zwrot pieniędzy i przekazał sprawę do wewnętrznego zespołu ds. oszustw.

Redaktorzy z serwisu Tom's Hardware zwracają uwagę, że oszuści mogą w prosty sposób podmienić zawartość paczki, dopasowując wagę do oryginalnego produktu. W tym przypadku wystarczyło kupić nową kartę graficzną i zastąpić kartę przedmiotem o zbliżonej wadze (w tym przypadku cegłą), co sprawia, że systemy logistyczne przy zwrocie produktu często nie wykrywają oszustwa. Tego rodzaju manipulacje są trudne do wykrycia, co czyni je atrakcyjnymi dla przestępców.

Tego typu incydenty podkreślają potrzebę bardziej rygorystycznych procedur weryfikacji zawartości paczek oraz skuteczniejszych środków zapobiegających oszustwom w handlu internetowym.