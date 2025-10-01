Intel poprawił karty graficzne ARC. Rozwiązano największy problem sprzętu

Intel Arc stają się coraz lepszym wyborem do tańszych komputerów dla graczy. Redakcja Hardware Unboxed sprawdziła, że najnowsze sterowniki usuwają problem ograniczania wydajności na słabszych procesorach.

Nowe karty graficzne Intela spotkały się z bardzo dobrym odbiorem wśród testerów. Modele Arc B580 i Arc B570 oferują niezłą wydajność i stosunkowo dużo pamięci wideo, co czyni je też przyszłościowymi modelami. Teoretycznie był to dobry wybór przy składaniu tanich komputerów do gier.

W praktyce był z tym problem. Testerzy zwracali uwagę na spory narzut sterowników, który prowadził do wyraźnych spadków wydajności na konfiguracjach ze słabszymi procesorami – w praktyce ograniczało to sens ich zastosowania w tańszych komputerach do gier.

Intel poprawił karty graficzne

Wygląda jednak na to, że problem został rozwiązany. Redakcja Hardware Unboxed ponownie sprawdziła kartę Arc B580 na kilku wersjach sterowników – zarówno z nowszym, wydajnym procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D, jak i starszym, znacznie słabszym AMD Ryzen 5 5600. Wyniki porównano do karty Radeon RX 9600 XT, która nie miała takich problemów.

Testy pokazują, że od wydania sterowników 7028 (sierpień) problem z narzutem sterowników został usunięty. Połączenie karty z Ryzenem 5 5600 nie powoduje już dużych spadków wydajności. Redaktorzy zwracają jednak uwagę, że Intel regularnie udostępnia nowe wersje oprogramowania i użytkownicy powinni je na bieżąco aktualizować – szczególnie że aktualizacje wprowadzają istotne poprawki.

Więcej znajdziecie w filmiku poniżej:

Sprzęt godny polecenia

Intel Arc B570 i B580 oferują solidną wydajność nawet ze słabszymi procesorami, a dodatkowo dysponują sporą pamięcią wideo – odpowiednio 10 i 12 GB. Co ważne, karty w ostatnich miesiącach znacząco potaniały i coraz częściej można je kupić w cenie ok. 900–1000 zł.

Biorąc pod uwagę całą sytuację, karty Intela stały się jeszcze atrakcyjniejszą propozycją dla osób składających niedrogi komputer do gier. W segmencie poniżej 1000 zł trudno znaleźć równie dobrą alternatywę w ofercie NVIDII czy AMD. Koniecznie zerknijcie do naszego zestawienia polecanych kart graficznych do grania.