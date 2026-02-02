Korzystasz z ChatGPT? Google chce ci ułatwić przesiadkę na Gemini

Google pracuje nad funkcją, która pozwoli zaimportować do Gemini historię rozmów z innego czatbota.

W świecie asystentów AI lojalność użytkownika wynika często nie tyle z przywiązania do marki, co z obawy przed utratą zgromadzonej historii konwersacji. Większość popularnych czatbotów ma wbudowaną pamięć, więc podczas udzielania odpowiedzi sztuczna inteligencja może odnieść się do wcześniejszych rozmów.

Zmiana chatbota bywa więc trudniejsza niż przesiadka na smartfon innej marki, ale Google chce to zmienić.

Zmiana asystenta AI jak wymiana telefonu. Google pozwoli przenieść dane na Gemini

Jak zauważył serwis TestingCatalog, Google testuje funkcję importowania do Gemini historii czatów z innych asystentów AI. Wystarczy wcześniej wygenerować plik z historią konwersacji, co w przypadku ChatGPT można zrobić z poziomu ustawień.

Po imporcie danych Gemini zyska większą wiedzę na temat użytkownika, co powinno poprawić jakość udzielanych odpowiedzi. Google jasno zastrzega przy tym, że czaty z innych usług zostaną wykorzystane do trenowania modeli AI.

Import czatów AI w Gemini (fot. testingcatalog.com)

Na razie funkcja importu czatów AI znajduje się w fazie beta i jest aktywna jedynie u części użytkowników. Google nie zdradza, kiedy trafi do wszystkich.